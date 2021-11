Ciudadanos dicen "sí" a la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Un total de 30 mil 059 ciudadanos, que corresponde al 75.61 por ciento de los votantes totales de Ahome, El Fuerte y Guasave, se pronunciaron por el sí a la planta de fertilizantes de Topolobampo en la consulta ciudadana realizada el domingo 28 de noviembre.

Éder Lugo Medina, presidente del Consejo Ciudadano responsable de vigilar el ejercicio participativo, precisó que fueron 39 mil 753 boletas las contabilizadas, de las cuales 9 mil 402 fueron en contra, que representan el 23.65 por ciento del total y 292 votos nulos (.73 por ciento).

Especificaciones

“Comentarles que en sesión del comité organizador conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los presidentes municipales de Ahome Guasave y El Fuerte, se revisaron las actas de escrutinio de cada una de las mesas de participación para dar con estos resultados, los cuales fueron asentados en el acta final del ejercicio participativo, la cual fue firmada por todos los integrantes de este comité ciudadano para dar validez a este proceso”.

Leer más: Organismos empresariales llaman al Ayuntamiento de Ahome a resolver el problema de la basura

Explicó que dicho comité se reunió para revisar los resultados de cada una de las 30 casillas instaladas durante la jornada de este domingo: 26 de ellas habilitadas en Ahome, tanto en la zona urbana como en las siete sindicaturas, una en El Fuerte y tres más en Guasave.

Éder Lugo Medina, presidente del Consejo Ciudadano responsable de vigilar el ejercicio participativo. Foto: Debate

Por último, agradeció a las autoridades federales, estatales y municipales por formar parte de esta consulta ciudadana, la primera que se realiza por un tema del estado de Sinaloa.

“Expresamos nuestro agradecimiento a la Secretaría de Gobernación y a todo el comité organizador, así como a las secretarías, quienes estuvieron en las mesas receptoras e informando y verificando que todo se realizara con legalidad. Destacamos el compromiso de los alcaldes de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; de Guasave, Martín Ahumada Quintero, y de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, quienes estuvieron siempre al pendiente del proceso consultivo y, por supuesto, nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, quien siempre estuvo al pendiente de este ejercicio”.

Además, hizo un reconocimiento a cada uno de los integrantes del Consejo Ciudadano por su compromiso y dedicación durante todo este proceso que llevó la consulta ciudadana que ayer ya dio un resultado.

El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, al momento de acudir a emitir su voto. Foto: Debate

Para entender...

AMLO ordena consulta ciudadana para definir rumbo de la planta

Hace algunos años llegó al municipio de Ahome el proyecto de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica. Desde entonces algunos grupos de la sociedad de manifestaron a favor del proyecto justificando que se trataba de un detonante económico muy importante; sin embargo, otros más mostraron su postura en contra argumentando que esta obra atentaba con el medio ambiente, en contra de las comunidades indígenas y el ecosistema. Quienes rechazaban la planta iniciaron una serie de procesos a fin de que se investigara el proceso legal; aún existen amparos vigentes pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó una consulta ciudadana para que esta definiera el rumbo de la obra, es decir, si continuaba su construcción o se retiraba de manera definitiva del municipio. Antier se tuvo la oportunidad de pronunciarse por un sí o un no a la planta.

Leer más: Campaña de Actualización del INE registra más de 97 mil movimientos en Sinaloa

Participación: La consulta ciudadana no es vinculante

El ejercicio que se hizo en Ahome sobre la planta de fertilizantes se llama ejercicio participativo ciudadano, éste no es vinculante, aclaró el gobernador Rubén Rocha Moya. Es una consulta que sirve para que la gente exprese lo que quiere, y que el gobernante diga si eso es lo que quiere la gente, hay que empujarlo, pero no se puede ir contra la ley. Si hay instrumentos legales que se han interpuesto se tienen que resolver, no se puede tomar una decisión así. Aun siendo vinculante, la parte judicial corre por otro riel, explicó el mandatario estatal.