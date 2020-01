Ciudadanos reprueban retiro de apoyo municipal a Cruz Roja

Los Mochis, Sinaloa.- Luego del anuncio realizado por el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, donde aseguró que retirará el apoyo económico que existía del gobierno municipal hacia la Cruz Roja, las opiniones de la ciudadanía ahomense no se hicieron esperar.

Aunque el primer edil ahomense advirtió que su decisión obedece a una presunta investigación en la que se encuentra el delegado estatal de la benemérita institución, Carlos Bloch Artola, por supuesto mal uso de recursos públicos, la población rechaza su postura.

“Creo que si se le retira este importante apoyo, puede haber dificultades que repercutan en nosotros mismos, porque en cualquier momento podemos ocupar sus servicios y a lo mejor no van a tener los insumos adecuados o el equipo necesario para brindarlos. No me parece correcto que se le retire el apoyo que le da el gobierno”, expresó Ángel Ortiz.

Los ciudadanos refrendaron su apoyo a la Cruz Roja y destacaron la noble labor que ha desempeñado, especialmente en los casos de emergencias.

Reprobaron la intención del presidente municipal porque aseguran que además de perjudicar a la Cruz Roja atenta contra la misma población ahomense.

Está mal, porque a todos nos beneficia. Cuando ocurre un accidente, rápido llamamos a la Cruz Roja; para lo que sea contamos con sus servicios”, señaló Martín Leyva.

Rechazan la postura

Manifestaron que es importante que el munícipe considere su decisión y tome en cuenta las opiniones de la población.

“Creo que amerita que también tome en consideración la opinión de los habitantes, especialmente a la gente de escasos recursos que no cuenta con servicio médico o seguridad social”, resaltó Rafael Hernández.

Argumentaron que al retirar la ayuda a la Cruz Roja se afecta directamente a la ciudadanía porque en ocasiones los donativos que reciben son insuficientes para poder operar adecuadamente.

“Está complicado que retiren ese apoyo porque es una dependencia de asistencia social que ayuda a muchísima gente en diferentes tipos de accidentes y requieren el apoyo que brinda el gobierno, vendría a bajar el rendimiento que ellos dan, porque no van a tener la solvencia para manejar ese tipo de circunstancias”, exclamó Alejandro Corral.