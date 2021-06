Ciudadanos saben que si no votan por Morena, no les retirarán apoyos federales: Antonio Menéndez

Sinaloa.- Cuestionado sobre si los ciudadanos votaron por Morena ante el temor de que les quiten los apoyos que entrega el gobierno federal, Antonio Menéndez, manifestó que la ciudadanía ya sabe que estos apoyos son constitucionales.

Incluso, no nos cansamos porque de esto no se cansa uno, pero cansamos a lo mejor a las personas en decirles que incluso se están haciendo derechos constitucionales para quien llegue o no llegue no pueda o tenga la facultad de retirarlos".