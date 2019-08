Ciudades sinaloenses, no aptas para personas con discapacidad

Los Mochis, Sinaloa.- Pese a los avances que en materia de movilidad urbana ofrecen actualmente algunos proyectos en ciudades sinaloenses, principalmente Culiacán y Los Mochis, las adecuaciones realizadas por los Gobiernos municipales no han generalizado los criterios de construcción.

En el caso de Los Mochis —asentó Lidia Cháidez—, las modificaciones de la denominada Zona 30 permiten la circulación por el primer cuadro sin mayor problema; sin embargo, el entrar a los establecimientos, se convierte en un dilema: hacer las banquetas al modo de acceso universal elevó en dos o tres escalones los locales comerciales, lo que merma las posibilidades de entrar a ellos a adquirir mercancías, relató la pintora con discapacidad motriz.

Como pintora, Lili ha viajado por Sinaloa. Narró que ha sido testigo de rampas de acceso con postes en medio.

Asimismo, el basquetbolista con discapacidad motriz Víctor Manuel Bojórquez, quien ha tenido la oportunidad de recorrer diferentes ciudades por el deporte, acusó que, incluso, hay hoteles donde las habitaciones no están diseñadas bajo una perspectiva de inclusión.

Este tipo de situaciones —añadió Víctor Manuel— significan obstáculos para las propias aspiraciones de las personas con discapacidad, al tener que autolimitarse: «Nos tenemos que tirar al piso en los baños, llevamos nuestras sillas de plástico, pedimos prestadas en los hoteles; en fin, nos adaptamos a las circunstancias y luchamos por lo nuestro».

El esfuerzo

Jaime Fierro Sañudo, joven afectado por la parálisis cerebral desde sus tempranos seis meses, tiene sus funciones cognoscitivas plenamente desarrolladas: es su cuerpo el que se resiste a acompañarlo. Su madre, Flora Sañudo de Fierro, ha sido partícipe de cada momento en su vida.

Los primeros años de terapia física para el joven fueron cansados: «Durante cuatro años lo moví en transporte público, lo llevaba y lo traía, era la única opción que yo tenía. Sabíamos que no era fácil, pero era la única alternativa», relató la madre de otros dos hijos.

En este caso, fue una familia completa la que se empeñó en apoyar en la discapacidad, explicó Flora: «Eran muchas cuestiones: desde el espacio arquitectónico, limitaciones en el entorno social, no había conciencia; estoy hablando de hace 18 años. La discapacidad no me limitó para que mi hijo fuera una persona sobresaliente», dijo.

‘Focus group’ desarrollado en EL DEBATE de Los Mochis.

Para Brenda Látigo, activista de los derechos de personas de discapacidad y presidenta de Paso Firme IAP, la movilidad en el entorno urbano, así como el acceso a la educación, es cuestión de voluntades de todos los actores de la sociedad: «Sería muy positivo que todas las áreas de la Administración pública contaran con el apoyo de una persona con discapacidad, que cada área estuviera cubierta».

Ejemplificó que, en Ahome, especialmente en el caso de la remodelación de la calle Zaragoza, en el primer cuadro de Los Mochis, la visión de una persona con discapacidad habría aportado mayores condiciones para este sector de la población: «Naciones Unidas habla en sus “17 objetivos para el 2030” de la inclusión, y si cada área tuviera la asesoría de una persona con discapacidad, seríamos más asertivos».

Así, Látigo resaltó que el grueso poblacional desconoce las situaciones a las que se enfrenta una persona con discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones:

Hemos evolucionado, tenemos nuestros logros; pero falta mucho. Las políticas públicas nos tienen que llevar a una integración plena», concluyó.

EL DEBATE de Culiacán reúne a personas con distintas discapacidades.

4 ‘focus groups’ se realizaron conjuntamente en EL DEBATE de Culiacán y en Los Mochis.

«Durante cuatro años lo moví en transporte público, lo llevaba y lo traía, era la única opción que yo tenía».

«Apóyennos en los camiones con un asiento, hagan conciencia. En las calles, piensen un poquito más en uno».

«Hagan consciencia. Las macetas que ponen en las banquetas no están bien: nos tenemos que bajar a la calle, con miedo de que nos atropellen».

«Invitamos a la población en general a respetar los espacios considerados para las personas con discapacidad».

«Esto es sencillo, muy simple, nada más es ponerte en los zapatos del otro: estar plenamente convencidos de que estamos en un mundo inseguro y nos puede pasar también».

«Todos tenemos los mismos derechos. Invitamos a las dependencias a hacer las adecuaciones necesarias en escuelas y distintos lugares».

«Los invito a que no haya más discriminación contra las personas con discapacidad; en lugar de eso, hay que ser más unidos».

«A las autoridades, a las instituciones, que también sean conscientes de las veces que se les pide apoyo o la oportunidad de ser útiles laboralmente».

«Cambiemos la mirada a las personas de talla baja. No somos producto de un hechizo: somos personas».

«Todos somos especiales. Después de todo, todos tenemos capacidades diferentes. Con esto, los invito a integrarse y a crecer juntos».

«Pedimos que haya más apoyo a los niños con discapacidad, que los valoren para que no se sientan menos».