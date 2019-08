Claman ayuda para salvar la vida de la pequeña Roxana

Los Mochis, Sinaloa.- A Roxana le diagnosticaron una malformación anorrectal con fístula rectovaginal a los treinta días de nacida en el Hospital Ginecopediátrico número 2 del IMSS de Los Mochis, y a los dos meses de edad le realizaron una colostomía.

La pequeña de 1 año 11 meses también padece lesiones vertebrales y oposición de ambos pulgares. Por la complejidad de su caso será intervenida quirúrgicamente en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

“Ella no tiene ano, nació con las tripas volteadas, la columna la tiene poquito desviada, nació con la vagina y el ano pegados y los van a separar con una cirugía; el doctor me dijo que es un poco riesgoso. Desde los 30 días nos dimos cuenta, lloraba mucho y la llevé al Seguro Social del pueblo de San Miguel Zapotitlán y me dieron pase para Los Mochis”, informó su madre María Buitimea Fuentes.

No tienen recursos

Aunque el Seguro Social cubrirá el traslado de María, carecen de recursos para solventar el hospedaje, las comidas y el pasaje de la abuela de Roxana.

Es desesperante porque todavía le faltan dos cirugías, cuando me la internan me dicen que a lo mejor no soporta y es lo que me duele, estoy desesperada porque no tengo dinero, a veces me voy al Seguro Social con el puro pasaje, porque en mi familia vivimos con el diario”.

Desesperación. Aún con su sufrimiento, Roxana es la alegría del hogar de esta familia incansable. En medio de su triste realidad, su fe los reconforta. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Con la intención de recaudar fondos para el viaje, el pasado 9 de agosto familiares, amigos y vecinos del pueblo realizarían un evento pero una intensa e inesperada lluvia lo impidió.

“El Shower Médico no se pudo hacer y nosotros contábamos con eso, con la poca ayuda que nos dieran nos íbamos a ir, necesitamos ayuda para sostenernos en la ciudad de Guadalajara para que puedan operar a mi niña”.

Para que puedan corregir sus defectos congénitos, Roxana necesita por lo menos otras dos operaciones.

“Ya tiene una cirugía que se llama colostomía, le sacaron las tripitas a un lado del ombligo, por ahí hace del baño, la van a conectar pero ya que estén el ano y la vagina en su lugar. Tenemos cita el 17 de agosto, la va a valorar el doctor y se va a quedar internada para ser operada. Nada más me pagan el viático a mí, mi mamá me tiene que acompañar pero el boleto es caro, cuesta 3 mil pesos”.

Diagnóstico. A los treinta días de nacida le diagnosticaron una malformación anorectal con fístula rectovaginal en el Hospital Ginecopediátrico número 2 del IMSS de Los Mochis. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Aún con su sufrimiento, Roxana es la alegría del hogar de esta familia incansable. Mientras María estudia la universidad, su madre se gana la vida como empleada doméstica y su padre permanece bajo los inclementes rayos del sol trabajando en los campos de cultivo.

“Necesitamos apoyo para hacer este viaje porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar allá, ocupamos pagar mi pasaje, hospedaje y la comida. No tenemos dinero porque trabajamos al diario y lo poquito que ganamos lo vamos guardando, compramos la comida y lo que nos sobra lo guardamos para atender a la niña”, expresó Leonor Puente Valenzuela, abuela de Roxana.

«Le pido a mi Dios que las manos de los doctores que la van a operar sean las suyas para que salga bien de todo lo que le van a hacer»: Leonor Puente Valenzuela, abuela. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

En medio de su triste realidad, su fe los reconforta y depositan su esperanza en esa cirugía, preludio de una mejor calidad de vida para Roxana.

“Nuestro sueño es verla sana, queremos que se alivie, Dios es muy grande y él nos va a ayudar a salir adelante con ella. Ha sido muy difícil, cuando me voy al trabajo, voy caminando pidiendo a Dios por ella, le pido a mi Dios que las manos de los doctores que la van a operar sean las suyas para que salga bien de todo lo que le van a hacer”.

Cirugía. El próximo 18 de agosto será intervenida quirúrgicamente en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Foto: EL DEBATE

Su humilde hogar se ubica sobre la calle Única frente al poste número 11 en las faldas del cerro Juricahui, en el sector de la Virgen en San Miguel Zapotitlán.

Roxana necesita pañales etapa 2 y 5, toallas húmedas y pomada para rozaduras. Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número: 66 82 34 08 89 con Luis Armando Buitimea Fuentes, y puede realizar su aportación económica al número de cuenta Banorte: 4915 6674 1797 5762.