Clausura de Mi Salud en Los Mochis es una represión del alcalde Chapman: OCUS

Los Mochis, Sinaloa.- La clausura de Mi Salud en Los Mochis no tiene otro motivo más que la represión por la información que EL DEBATE ha publicado con respecto a los desaciertos de la actual administración que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno, declaró Rafael Leyva Mexía.

En ese sentido, el presidente de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS), a nombre de sus agremiados, mostró total respaldo a la empresa Mi Salud, que el pasado martes fue clausurada por orden del alcalde ahomense, pero que, además de eso, ha presentado trabas para que esta cumpla con el requisito de la licencia de uso de suelo.

Respaldo

“En nombre de la organización, venimos a dar todo el apoyo como periodistas a esta casa editorial, la más antigua de la ciudad de Los Mochis: el periódico EL DEBATE, puesto que está siendo víctima de acoso por parte del alcalde Manuel Guillermo Chapman, quien esta semana dio un atentado a la libertad de expresión al momento de que se les cierra una de sus empresas: Mi Salud”, comentó.

En ese sentido, insistió en que esta clausura de Mi Salud es resultado de los trabajados periodísticos en contra del alcalde ahomense, quien, al no poder afectar de manera directa al periódico, buscó la forma de atacar a este corporativo a través de una de sus empresas.

“Esto (clausura de Mi Salud) se está haciendo porque el periódico EL DEBATE, al igual que otros medios de comunicación, es de los pocos que está diciendo la verdad, es de los pocos que está señalando las anomalías que está haciendo el Ayuntamiento de Ahome y, como revanchismo, se puede decir así, pues le está clausurando las empresas”, asentó.

El representante de la OCUS recordó que fue a penas hace algunos meses cuando el alcalde calumnió a EL DEBATE al decir que las empresas no contaban con medidores ni pagaba el servicio de agua potable, acusación que fue desmentida por la propia empresa con fotos de cada uno de los medidores y los recibos de pago al corriente.

“Hay que recordar lo que acaba de suceder hace algunos meses, cuando se denunció que EL DEBATE no estaba pagando el servicio de agua; a los días salen y los desmienten, sí estaba pagando el servicio de agua. Entonces, ¿de qué se trata? Y en esa postura es en la que venimos en este momento a las afueras del edificio de EL DEBATE. Yo, como representante del grupo al que pertenezco, esa es la postura, de venir y darle todo el apoyo a un medio de comunicación que en este momento, siento, está siendo víctima de las autoridades municipales”, precisó.

Leyva Mexía se refirió a los otros medios de comunicación y llamó a la unidad en estos tiempos complicados, en donde existe una evidente represión del Gobierno municipal, especialmente a aquellos que no reciben pagos de publicidad.

Llamado a la unidad

“Es momento de estar unidos, que no permitamos que ninguna autoridad de ningún nivel de Gobierno atropelle la libertad de expresión, que estemos unidos. Esto le está pasando ahorita a una empresa grande, ahora imagínese lo que nos puede pasar a nosotros, que somos empresas mucho más pequeñas. A todos nos pueden atropellar, se puede decir así, nuestros derechos sólo porque no logramos tener un convenio con el Ayuntamiento, porque decimos las cosas como son, porque decimos la verdad. Les está doliendo que una empresa tan grande lo deje en evidencia. La verdad, no es justo para esta empresa”, destacó.

