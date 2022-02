Clausuran 16 estacionamientos en Ahome por no pagar impuestos

Los Mochis, Sinaloa.- Un total de 16 estacionamientos públicos han sido clausurados luego de que no atendieran el llamado a las autoridades de Ahome para cumplir con sus obligaciones ante el municipio, declaró Enrique López Miranda.

En ese sentido, el director de Inspección y Normatividad habló que de un total de 40 estacionamientos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, entre el 70 y el 80 por ciento laboraba sin pagar ningún impuesto al municipio, reconoció.

Asimismo, comentó que en este momento se trabaja en un programa de regularización destacando que de manera afortunada, muchos propietarios de estos establecimientos han atendido los llamados.

Leer más: Predio del Nuevo Horizonte en Los Mochis es y permanecerá como una vialidad

Sin embargo, dijo que algunos espacios tuvieron que 16 espacios ser clausurados luego de agotar todas las instancias y llamados para que se acercaran a la dependencia para ponerse al corriente.

“Les puedo decir que el 70 u 80 por ciento de los estacionamientos no estaban registrados, los que ya están registrados están atrasados, no pagan desde el 2018, desde el 2017 y entonces es por eso que se están acercando, nosotros los estamos haciendo que se actualicen en sus obligaciones ante el Ayuntamiento y ante Hacienda”, señaló.

El funcionario municipal indicó que de manera desafortunada para el municipio, muchos propietarios de terrenos que no tienen edificación han decidido abrirlos y utilizarlos como negocio, en este caso, como estacionamientos públicos sin cumplir con sus obligaciones.

Es por ello que insistió, se inició con esta campaña, de primer instancia para que se acercaran y al no tener ninguna respuesta en el tiempo que se les dio, se procedió a clausurarlo a algunos aunque de ellos, sin precisar números, la mayoría se ha acercado ya.

“Hay muchos estacionamientos que no están registrados, no sabemos si están registrados ante Hacienda pero aquí en el Ayuntamiento no lo están, no tienen ningún permiso, nomás están cobrando, entonces, lo que estamos haciendo y requiriendo es que vengan para actualizarlos”.

Leer más: Permanecerán Ferias de Bienestar en Ahome pero sólo con Salud

Por último, aclaró que las clausuras se han dado luego de agotar todos los medios para la regularización de estos establecimientos, esto conforme lo permite y lo establece la propia ley.