Clausuran gasera en el ejido Mochis tras protestas

Los Mochis, Sinaloa.- Por no portar los permisos correspondientes para su construcción, Inspección y Normatividad clausuró la construcción de una gasera en el ejido Mochis luego de que vecinos de esa comunidad protestaran y solicitaran su suspensión a través de un oficio firmado por ejidatarios y habitantes que le fue enviado al Ayuntamiento de Ahome.

"A un lado de nuestras casas, a nuestras espaldas quieren edificar, está ahorita a un 80 % de la construcción de una gasera de forma irregular. Así como han clausurado tiendas de conveniencia en Los Mochis creo yo que esta es más riesgo que las tiendas porque estarán usando gas LP y eso es más peligroso y nosotros estamos en contra de eso", señaló Juan Francisco Hernández Montenegro.

Inconforme con las autoridades que han promovido su construcción y con los dueños de la gasera, Hernández Montenegro señaló que esta próxima gasera ponga en un gran peligro a la comunidad poniendo como ejemplo la explosión ocurrida en pasados días en la comunidad de El Tule. "¿Cómo es posible que un tanque de 30 kilos explotó y derribó una casa, no es posible que un tanque de cinco mil litros nos lo quieran poner al lado de nuestras casas y esa es la inconformidad. No estamos en contra de la gasera pero pónganla al otro lado de la carretera donde no afecté a la comunidad", señaló.

Asimismo, el ciudadano señaló que los empresarios no tomaron en cuenta al pueblo para la construcción de la gasera sino que hubo una junta en la que sólo unos cuantos participaron. "A esa reunión yo estuve presente por fuera porque nos pusieron un policía para que no entrararamos a esa reunión pero si entraron los de la gasera y esa es una gran inconformidad. Nosotros no vamos a parar y posiblemente tendremos una audiencia con el secretario del Ayuntamiento".

Foto:ELDEBATE

Los vecinos manifestaron que de no tener respuesta por parte del Ayuntamiento y que en dado caso el secretario no los reciba en reunión el próximo sábado estarían tomando la carretera Mochis-Ahome para ejercer presión ante las autoridades para que la gasera sea clausurada completamente.

"Tenemos cita con el secretario y si no nos recibe nosotros tomaríamos la carretera, cerraríamos la carretera hasta que nos atienda el secretario o el presidente municipal, pero como el presidente no está, pues el secretario nos dijo que nos recibiría el sábado", señaló Alba Luz Cota Ruiz.