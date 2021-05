Clínica 49 de IMSS en Los Mochis retiene ambulancia de Cruz Roja por varias horas

Los Mochis, Sinaloa.- Personal de la clínica 49 del IMSS de Los Mochis retuvo durante varias horas a la ambulancia Sin-010 de la Cruz Roja con base a la Villa de Ahome por supuestamente no haber camilla para recibir al pacientes que era trasladado.

Al respecto, José Luis Rubio, administrador de la base Los Mochis de la benemérita institución, comentó que la unidad llegó cerca de las 9:30 de la mañana con una persona que necesitaba ser intervenida; sin embargo, al menos hasta las 13:30 horas aún no se liberaba al paciente y, por lo tanto, no podían dejar el lugar.

“Nos dicen que no hay camillas, traían a una persona enferma que necesita hospitalización. Ha habido ocasiones que el paciente sí lo atienden pero arriba de la camilla, no nos la desocupan y no nos podemos retirar; al paciente sí lo atienden, pero como no tienen en dónde poner al paciente pues lo dejan en nuestra camilla.”

Situación preocupante

Esta situación, dijo, es preocupante, especialmente porque se trata de una ambulancia que está destinada para una importante zona del municipio y el mantenerla detenida al no liberar la recepción de un paciente en el IMSS pone en riesgo la atención de algún hecho que pudiera presentarse.

“Paralizamos una ambulancia y es de la Villa de Ahome, entonces nos dejan desamparado toda esta área; obviamente si hay algún accidente para ese lado, va a ir Mochis, pero va a tardar más tiempo en llegar. El paciente está adentro en la sala de urgencias porque metemos la camilla, pero allá de adentro no podemos sacar la camilla porque el paciente está arriba; lo único que estamos esperando es que nos entreguen la camilla, pero nos detienen la ambulancia pues una ambulancia sin camilla no me sirve”, indicó.

El representante de Cruz Roja comentó que ya buscaron acercamiento con las autoridades del IMSS, insistiendo en que el retener de la ambulancia sin importante de dónde sea es una grave situación.

“Ahí los muchachos (paramédicos) han hablado con el jefe de turno, ya hablaron desde inicio con la trabajadora social, lo hago con el coordinador de socorros de aquí quien tiene el teléfono del director y ni así. Yo ya hablé con esta persona de Prensa y me dice que está en pláticas, pero eso nos resuelve nada”.

Dijo que no es la primera vez que les retienen una ambulancia, precisando que hace unos días se les detuvo otra.

“Retuvieron la camilla porque como fueron tantas horas la ambulancia se tuvo que venir a la base porque no nos entregaron la camilla y cada que íbamos a echar vuelta nos decía que no estaba disponible”, enfatizó.