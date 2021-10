Club de Leones invita a campaña auditiva en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de mejorar la calidad de vida de quienes tienen discapacidad auditiva, el Club de Leones de Juan José Ríos junto con Los Mochis Ciudad Esmeralda encabezarán la Jornada Auditiva número 16.

Federico Cota, presidente de la unidad de Juan José Ríos, detalló que esta campaña se llevará a cabo el próximo 29 de octubre a partir de las 9:00 horas y la sede será en conocido hotel ubicado frente a la clínica del IMSS.

“Tenemos siete años atendiendo este programa ya. Se llevará a cabo el día 29 de octubre en el salón de eventos del hotel Las Fuentes. Las gentes interesadas pueden hacer un depósito a la cuenta HSBC 4213 1661 3495 5362 por 500 pesos, quien no tenga o no pueda hacer el anticipo para apartar su lugar, no sería ningún problema pues podría pagar la totalidad del equipo en el lugar ese mismo día. El aparato incluye la instalación del equipo auditivo, un año de garantía, audiometría, molde y se entrega el mismo día. El costo es de 3 mil 500 pesos por un equipo, en el mercado tienen un costo de 18 mil pesos”, expresó.

Detalles sobre la campaña auditiva. Foto: Jorge Cota/ Debate

En ese sentido, señaló que para esta jornada se consiguió el apoyo de una asociación integrada por los mismos miembros de club de leones, en este caso, provenientes de Tampico quienes harán los trámites de una fundación de Estados Unidos para brindar este apoyo.

“Como pueden ver el costo es mínimo, son gastos de recuperación, ojalá que haya interés como ha habido en otras ocasiones, tenemos siete años organizando esta campaña y ha habido interés de la población, ha sido mucha la gente beneficiada y reclamaciones hasta la fecha no ha habido. Incluye garantía”.

Por último, aseguró que no hay una cantidad límite de beneficiados por lo que la invitación queda abierta a quien esté interesado en adquirir uno o dos aparatos auditivos según sea su situación económica.

Los interesados en recibir más información o apartar su lugar, pueden comunicarse a los números telefónicos 6681 167425 con Mary Valdez y al 6688 857668 con Blanca Eguino.