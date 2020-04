Codesin defiende apoyos del Fosin

Los Mochis, Sinaloa.- Dados los altos niveles de cartera vencida que actualmente tiene el Fosin, es comprensible que los trámites del Gobierno de Sinaloa se hayan tornado «burocráticos», esto incluso ante la cuestión del coronavirus, abundó José Lauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin). De hecho, el monto equivale a más de 200 millones de pesos.

Ante este panorama, se llegó al punto de reportar en Buró de Crédito a los morosos, aclaró el titular del Codesin, y de reforzar las reglas de operación, tales como el exigir garantías después de los 25 mil pesos: «En el caso de los créditos menores a 25 mil pesos, se dan previo estudio socioeconómico, por así decirlo, con visita a los establecimientos. Si se ve que el establecimiento existe y tienen las necesidades, se le autoriza. Obviamente, eso lleva un proceso, y ante la demanda masiva que ha habido, seguramente ahorita hay fila. Los créditos de más de 25 mil pesos (que pueden ser de hasta 300 mil pesos), ahí sí se piden garantías».

El problema

El error de los hoy deudores —acusó Meléndrez Parra— es que muchos solicitantes habrían entendido que los préstamos eran a fondo perdido, lo cual no era así: «Antes, en el pasado, mucha gente argumentaba que habían entendido que era a fondo perdido, pero no es así, es un fondo revolvente que se presta tratando de apoyar a los empresarios que tienen la capacidad de, al operar su empresa, pagar el crédito, y eso no genera mucha popularidad».

Comprensión

Finalmente, Meléndrez agregó ser consciente de la dificultad que atraviesan en este momento los establecimientos, especialmente los dedicados al turismo (hoteles, servicios y restaurantes): «He sido líder camaral, y entiendo que los representantes son portavoces de muchos micros y pequeños empresarios que están muy presionados por la nómina, renta, por los impuestos y las dependencias como el IMSS e Infonavit, y ninguna de ellas ha dado ningún comunicado hablando sobre que los pagos que se vencían el mes de abril se puedan posponer. Todos sabemos que, a la hora de los incumplimientos, son muy agresivos en sus departamentos de cobranza y hay mucho temor y mucha incertidumbre», concluyó.

Decreto

Espera que los fideicomisos den liquidez

Sobre el decreto presidencial para disponer de los fondos que había en fideicomisos de diversas secretarías, José Lauro Meléndrez, presidente ejecutivo de Codesin, determinó que eso le dará «alguna liquidez» al Gobierno federal de hasta 740 mil millones de pesos que se van a depositar en la Secretaría de Hacienda.

«Se espera que el Gobierno federal cubra necesidades causadas por esta emergencia sanitaria, que en el rubro de salud hay muchas. Esperemos que dedique una parte para rescatar o apoyar a las micro y pequeñas empresas».

EL PERFIL

Nombre: José Lauro Meléndrez Parra.

Profesión: médico cirujano por la UNAM.

Trayectoria: fue fundador y director general de Grupo Farmacón de 1997 a 2015. Lideró proyectos como Farmacia Continental, Maricopa Medical Center, entre otros. Fue subsecretario de Fomento Económico de Sinaloa del 2017 al 2018. Ha desempeñado roles en organismos como el propio Codesin, Canaco, Cruz Roja Delegación Culiacán y Club Rotario.

José Lauro Meléndrez Parra. Foto: Cortesía

