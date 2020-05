Codesin ve positivo que alcalde haya dado permisos a la planta de fertilizantes en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La dirigencia de Codesin en la zona norte catalogó como un paso muy positivo que el alcalde haya liberado los permisos para la planta de fertilizantes e indicó que ahora se requiere que acelere la dictaminación de los procesos legales pendientes para que este importante proyecto finalmente se vuelva una realidad y detone la economía regional y estatal.

Rolando Mendívil, presidente de Codesin, insistió en la importancia de que este proyecto se concretice de una vez por todas, ya que se trata de una inversión sumamente importante que detonara el progreso de toda la región Norte de Sinaloa.

Yo creo que es un proyecto que viene a potencializar el desarrollo del noroeste del país, que tenemos la suerte de tenerlo aqui y que estamos desaprovechando una gran oportunidad.

Indicó que las oportunidades no vienen tan rápido y si lamentablemente este proyecto no se da, va a ser muy malo para la región, pues vendrían tiempos muy difíciles, por lo que se requiere detonar las inversiones y generar nuevos empleos.

"Ahora con la pandemia se pone peor todavía porque van a estar muy peleados los proyectos de inversión en todo el mundo y este proyecto es un proyecto que ha sido muy criticado, más que nada, porque no se tiene el conocimiento de los beneficios que trae, pues se trata de proyectos de última generación donde todos los procesos y protocolos que se siguen dan mucha certeza y seguridad a los que lo operan y los que están alrededor, también generan muchísimo beneficio a la ecología de alrededor.

Reveló que diferencia de lo que muchos piensan este tipo de proyecto sob sumamente seguros, porque están vigilados por muchos organismos internacionales y tienen certificaciones muy importantes y tienen que estar cuidando la ecología alrededor de estas plantas.

"Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ir a ver las plantas a Trinidad y Tobago nos caímos para atrás, yo nunca imaginaba ver algo así, de hecho era algo muy parecido a esta región con la diferencia que aquí tenemos mucha agricultura y la agricultura se vería muy beneficiado los productores con los costos porque bajarían de una manera considerable, pero esto es solamente el primer eslabón de aquí vendrían más eslabones de fertilizantes que esta el gas amoniaco para la agricultura y luego vendría la urea, melamina diferentes productos que generan muchísimo valor, lo que genera mucho valor a su alrededor de todo el mantenimiento que se le da y todo el apoyo a la ecología que está alrededor.

Entonces aquí la Bahía de ohuira se vería muy beneficiada con un proyecto de este tipo, atrás de este proyecto pues vendrían muchos más.

"Es increíble como está detenido esto por gente que quizá no comulga o tiene miedo con solamente especulaciones y suposiciones. Ahorita el proyecto está detenido porque ha habido amparos, ha habido 9 amparos de los cuales quedan 2 en manos de un juez que ojalá que resolviera pronto, pues no hay pruebas importantes o no hay pruebas que creo que puedan poner en peligro los trabajos, aún así está detenida la operación porque han detenido las operaciones y pues las inversiones, los inversionistas, el estado alemán que es el que está financiando esto, este proyecto, pues se van a cansar ya tienen casi dos años con este problema y no se puede resolver. Entonces sería muy importante que se resolviera esto lo más pronto posible porque quedan unas pocas semanas nada más para que se decidan y se vayan. Si se van ellos y ya va a ser muy difícil que se resuelva.

Aquí hay muchas oportunidades que van a venir para los jóvenes, todos esos jóvenes están estudiando universidad, nuestros hijos que están queriendo ver como se pueden desarrollar. Sin ese tipo de proyectos va a ser muy difícil que se coloquen, porque aparte esas inversiones se quedan, son inversiones muy importantes, no es que sean menor las otras donde hay maquiladoras, que también son importantes, pero mañana se pueden ir si las condiciones no se dan.

Aquí cuando se hace una inversión de ese tipo, las inversiones están emperradas aquí, no se van a ir de un día para otro ni en 20 décadas, se quedan aquí dando los beneficios a toda la región y se quedan aquí. Aquí sería una derrama en todos lados; desde restaurantes, hoteles, refacciones, talleres de mantenimiento, etc., muchísimos negocios se beneficiarían con un proyecto de este tipo, entonces, nosotros definitivamente estaríamos muy mal si no estuviéramos a favor.

Creemos que es algo que se debe hacer, ojala que por nada mas por suposiciones nos quedemos pues, en el retraso, ojalá los ciudadanos de aquí del norte de Sinaloa no nos quedemos en la oscuridad, donde sería muy malo para el futuro de la región.

¿Entonces se entiende que ustedes avalan este proyecto? Completamente lo avalamos ¿por el impacto que va a generar, la inversión base que va a generar que va a ser macro o que va tener múltiples generadoras hacia varias aristas de inversión? Generaría más de 10,000 empleos alrededor y la derrama económica sería importantisima.

Hace muchos años, todavía no se habían abierto todos los valles en los 50s se hicieron mucha infraestructura y una inversión muy grande, inversión hidráulica, no era un estado tan grande tan fuerte en lo agrícola, pero alguien tuvo la visión y se hizo un parteaguas cuando se abrieron todos esos canales de riego, aunque ya había algunos, pero se hizo un trabajo muy grande que quizá, pues si no se hubiera tenido esa visión pues no fuera el estado de los más importantes, de las regiones más importantes en el mundo en la producción de alimentos, porque se dio algo así, no estaba lo que se hizo y aquí también estamos en una posición geográfica muy importante, envidiable se haría uno de los centros de desarrollo de petroquimica más grandes del Pacífico. Entonces no podemos dejar ir estas oportunidades, porque nos lo van a reclamar nuestros hijos, nuestros nietos que no hicimos lo suficiente por retener este tipo de inversiones.

