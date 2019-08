Coepriss hace muestreo regular de moluscos para exportación

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), a través del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, hizo un muestreo de estos productos en el campo pesquero El Colorado para que puedan ser exportados.

“Es el muestreo regular tanto para análisis fisicoquímico como bacteriológico del tema del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, el cual consiste en generar y mantener las condiciones sanitarias adecuadas de la calidad del agua del polígono autorizado para producción de moluscos bivalvos”, informó Jorge Alan Urbina Vidales.

El comisionado estatal de la Coepriss manifestó que estos parámetros en los que se hace el monitoreo son los que se requieren por la FDA, que es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos y medicamentos, para que estos productos puedan ser exportados a ese país.

“De tal manera que este programa demanda un muestreo que se hace de manera regular cada semana durante todo el año para estar monitoreando y se hacen muestreos para analizar la calidad microbiológica y fisicoquímica tanto del producto como del agua para que estén dentro de los estándares de calidad que establece la FDA y el producto pueda ser exportado a Estados Unidos”.

Muestreos. Personal de Coepriss tomó las muestras de moluscos y agua del campo pesquero El Colorado. Foto: EL DEBATE

Control

Asimismo, comentó que el monitoreo también consiste en verificar la presencia o no de algas marinas que puedan estar dentro del fenómeno que se conoce como marea roja.

“En lo que va del año no hemos tenido esta situación en las costas de Sinaloa, pero de todos modos estamos pendientes de estar vigilando que no se presente porque en el momento que se presente marea roja, inmediatamente se declara una veda sanitaria para extracción y comercialización de estos productos como son los moluscos como callo de hacha, pata de mula, ostión, caracol, para que no se extraigan y comercialicen hasta que se retire la marea roja”, dijo.

Producto. Los moluscos tienen que ser revisados y garantizar sanidad como lo establece la FDA para su exportación. Foto: EL DEBATE

El funcionario estatal agregó que el alga, que son dinoflagelados que produce la marea roja, no es dañina para el ser humano; sin embargo, como el ostión tiene un mecanismo de alimentación por filtración y se alimenta de estas algas, dentro de su metabolismo producen unas toxinas que son paralizantes para el ser humano, las cuales sí pueden causar un daño a la salud.

“Por eso estamos muy pendientes de la presencia de este tipo de algas. En todo lo que va del año no hemos tenido en Sinaloa, pero cuando detectamos su presencia, se declara la veda sanitaria solo para moluscos, se puede comer pescado y camarón cuando hay marea roja, pero moluscos no”.