Colectarán llaves para el monumento a Bachomo

Los Mochis, Sinaloa.- Ayer fue puesta en marcha la colecta de llaves para la realización del monumento al general yoreme Felipe Bachomo, que a 103 años de su fusilamiento será reivindicado con esta estatua como el líder reconocido por el grupo indígena de la etnia mayo yoreme del norte de Sinaloa.

La estatua será colocada en el lugar de su fusilamiento, en el bulevar Rosendo G. Castro entre las calles Allende y Degollado. Tendrá un costo total de 697 mil pesos. El apoyo para la factura de esta obra será tripartita entre gobierno estatal, municipal y federal, y ya se cuenta con un monto de 97 mil 154 pesos para la construcción de la base donde se colocará la estatua, que fue entregado por parte de la Federación a la Red Social y Cultural Yoreme, A. C., que encabeza Ignacio Escalante, quien hizo la petición de colocar dos bidones más en el centro de la ciudad, en la esquina de las calles Obregón y Zaragoza e Independencia.

Réplica de lo que será el monumento a Bachomo. Foto: EL DEBATE

Mecánica de la colecta

En el lanzamiento de la invitación a la ciudadanía para que done sus llaves que no ocupa, con la finalidad de realizar el monumento a este icónico personaje de la comunidad yoreme, Víctor Carrazco, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, dijo que este es el primer paso para cristalizar este sueño que ha venido acariciando desde años la Red Social y Cultural Yoreme, A. C., que dirige Ignacio Escalante.

Con esto queremos involucrar a la ciudadanía a que participe y sienta suyo este proyecto, y se sienta parte de esta dinámica; va a ser algo hermoso para el municipio, porque desde la creación del monumento de la Virgen del Valle no se hacía esto”.

Dijo que la meta es reunir media tonelada de material y para lograrlo se pondrán bidones de 20 litros, los cuales serán colocados uno en cada sindicatura y en la ciudad un de 200 litros y estará ubicado en las oficinas de IMAC para que depositen sus llaves. En el evento estuvieron integrantes de la Red Social y Cultural Yoreme, A.C; Etanislao del Moral Meza, director de Participación Ciudadana; Víctor Valenzuela, coordinador de los síndicos municipales de Ahome, y el regidor de la Comisión de Asuntos indígenas, Gerardo Amador.

El monumento

El artista plástico Manuel Ayala será el encargado de la obra, la cual será realizada en bronce, en técnica cera perdida, y medirá 2 metros de alto y la base tendrá una medida de 1.50 metros.