Colectivo Aquí No permitirá entrega de apoyos en Lázaro Cárdenas

Los Mochis. El Colectivo Aquí No rechazó los señalamientos hechos por algunos pobladores del Campo Pesquero Lázaro Cárdenas, encabezados por Librado Bacasegua y Ramón Ahumada, en el sentido de que la organización ciudadana ha obstruido la llegada de apoyos a esa comunidad, como despensas y material para construcción, enviados tanto por la autoridad municipal de Ahome, como por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

En boletín de prensa, el colectivo dice que en ningún momento se ha entrometido en los usos y costumbres de esa o cualquier otra comunidad yoreme, por el contrario, es un hecho que muchas personas originarias de ese pueblo ancestral participan de manera libre en la oposición al establecimiento de la planta de amoniaco impulsada por GPO, más allá de grupos o movimientos sociales.

En ese sentido, “queremos dejar en claro que han sido los propios pobladores de Lázaro Cárdenas quienes han rechazado por sí mismos los mencionados "apoyos", gestionados por personas como los mencionados Bacasegua y Ahumada; rechazo que se debe a que ellos han usado esas dádivas para conseguir firmas de apoyo a la instalación de la planta de amoniaco, la cual, como es público y notorio, cuenta con el rechazo de la mayor parte de los habitantes de Lázaro Cárdenas y demás comunidades yoremes de la zona”.

“Nuestro Colectivo es cien por ciento ciudadano y no tiene ningún otro interés que el detener una obra que tendrá un impacto muy negativo en el gran ecosistema de nuestra Bahía de Ohuira, poniendo en riesgo miles de fuentes de trabajo y la forma de vida de los pueblos originarios yoremes que junto a #AquíNo han emprendido la defensa de BaaweAnnia, el Mundo del Mar que es orgullo y sustento de todas y todos quienes aquí habitamos.”

También hicieron un llamado a la población en general para que no caigan en manipulaciones que intentan desvirtuar una lucha en favor de las comunidades y el medio ambiente, una lucha que no se opone al progreso y la inversión, pero que exige que la planta de amoniaco se instale en otra parte, en un lugar adecuado que no afecte la ecología y la vida humana.