Colectivo Por un Mochis Mejor presenta a Marco Osuna proyectos de interés social

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de buscar una solución que termine con los problemas que aquejan a la sociedad en general y a los sectores productivos, un grupo de ciudadanos se reunió este martes con el candidato a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno.

Uno de los temas que se abordaron fue el del drenaje pluvial de Los Mochis, del cual, Héctor Hallal, representante del Colectivo por un Mochis Mejor A.C aseguró que ningún otro candidato a la alcaldía ha mostrado interés de al menos escucharlo.

“Los proyectos que hemos hecho no fueron escuchados, fueron archivados y eso no queremos, queremos comprometer al candidato a que escuche y haga un compromiso. No hay ningún tinte partidista, es ciudadano, de esa manera invitamos a la ciudadanía”, dijo.

Asimismo comentó que en otras ocasiones se han invitado a otros candidatos pero que debido a sus agendas de trabajo no los han recibido, por lo que decidieron hacer un solo evento en donde se le pidieran abordar todos los temas a los candidatos de una sola coalición.

“Analizamos qué era lo más conveniente, quién es más receptivo porque no queremos seguir perdiendo el tiempo, no hemos sido bateados, hemos platicado pero por un cierto motivo ha quedado pendiente. Nosotros lo invitamos (a Marco Osuna) porque fue quien recogió el tema que traíamos, nos hizo muchas preguntas, entonces, él sí tiene interés”.

De igual forma comentó que han tenido contacto con dos candidatos a diputados federales y uno local pero ningún acercamiento con otro candidato a la alcaldía.

El candidato a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna, se comprometió a atender el tema abordado por el Colectivo Por Un Mochis Mejor. Foto: Debate

Mientras tanto, el abanderado del PRI, PAN y PRD, Marco Antonio Osuna Moreno, se dijo preocupado de la situación de los servicios públicos, en este caso, del drenaje pluvial que es uno de los puntos, en donde afirmó se abocará en caso de resultar ganador en la contienda del 6 de junio.

“Estamos viendo los temas que aquejan a la ciudad, los servicios públicos pareciera que no pero se han convertido en el día a día de la ciudad, el reunirme con estos grupos que traen avances en proyectos pues hay que escucharlos, me queda claro que es un proyecto muy ambicioso el del drenaje y hay que empezar y nosotros lo haremos”, sostuvo.

Héctor Hallal, representante del Colectivo por un Mochis Mejor, aseguró que ningún otro candidato a la alcaldía de Ahome ha mostrado interés de al menos escucharlo para abordar el tema del drenaje en la ciudad. Foto: Debate

Por último, aseguró estar abierto a los planteamientos que la ciudadanía y organismos le hagan haciendo hincapié en que lo que se busca es mejorar el municipio.

“Ya tenemos algunos avances (en el tema del drenaje) mis compañeros traen unos estudios técnicos y llegado el momento lo veremos con la Secretaría de Obras Públicas y el Implan y con todos los que estén involucrados para hacer un programa colectivo integral”, enfatizó.