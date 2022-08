Los Mochis, Sinaloa.- Representantes de colegios de ingenieros civiles y arquitectos piden al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al Cabildo que respeten la vocación de las área de donación.

Rocío Mendoza, del Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, expuso que el pasado 11 de abril se aprobó en Cabildo un proyecto denominado: "Proyecto de lotificación para vivienda con servicios progresivos destinados a personas vulnerables y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana" en distintos puntos de la ciudad, propiedad del municipio de Ahome, y que parte de este proyecto incluye un listado de predios que se están considerando para llevarlo a cabo, los cuales no están destinados para ello.

"Son un total de 296 lotes que suman un total de 3.52 hectáreas aproximadamente, y pues aquí están en distintos puntos repartidos en fraccionamientos y colonias de la ciudad de Los Mochis, como Ampliación Santa Luz, fraccionamiento Las Flores 3, fraccionamiento La Cantera, La Cantera 4, colonia Renato Vega, la Ferrusquilla, y colonia Santa Alicia".

Agregó que les preocupa mucho que no se respete la vocación legal de estas áreas de donación, pues son para la instalación de equipamiento de espacios públicos o espacios abiertos en beneficio de la gente que habita estos sectores.

"Finalmente el objetivo social es bueno, lo que quieren, pero el dónde se quiere llevar a cabo, ahí es donde están equivocados".

Colegios de ingenieros y arquitectos piden al alcalde y Cabildo de Ahome que respeten vocación de áreas de donación | Foto: Debate

Por el mismo tenor, Luis Alfonso Cota Sánchez, del colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, en representación también de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Sinaloa en la zona norte, mencionó que analizaron totalmente el fundamento jurídico con el que el Ayuntamiento y el Cabildo pretenden hacer esto, y que es algo que está totalmente sesgado jurídicamente.

"No sirve, no es cierto el fundamento jurídico con el que están haciendo esta iniciativa. Revisamos todo y nada tiene que ver, además están violentando un artículo magno de la Ley de Ordenamiento Territorial, creo que es el 253, no se permite enajenar bienes públicos que sean áreas de donación".

Expresó que aún hay una herida muy abierta todavía pero la situación que se vivió con el ex alcalde Arturo Duarte, donde hizo un pacto con una inmobiliaria cambiando un terreno por áreas verdes ya protocolizadas.

El arquitecto añadió que estos espacios es patrimonio de los colonos y los exhortó a que se pongan muy alerta si ven gente queriendo apropiarse de sus áreas, pues dijo que deben defenderlo a toda costa.

"Nuestra posición es que el edil dé marcha atrás a esto. Se justifica erróneamente todos sus asesores con el artículo 115 constitucional haciendo creer que el municipio de Ahome es autónomo y soberano, cosa más falsa que una moneda de 15 centavos, quieren hacer monárquicamente todo, dictatorial de alguna manera, entonces es irracional y vergonzoso que sus asesores internos le digan que lo puede hacer".

Destacó que están queriendo ser las facultades y atribuciones de un organismo estatal destinado para ellos que es el CVIVES, y que en ningún momento dado en la ley ni reglamento del municipio dice que tienen esa facultad.

"El 115 es para libre elección política, de síndicos, prospecto de diputados, x y x, dice para administrar el territorio pero si administras el territorio está supeditado y eslabonado a la leyes federales, estatales y ellos deben obedecer. Y en este caso el artículo 115 no lo están usando como debe de ser. Es falso. Es un desorden con el artículo 115 y los municipios se están quedando en ridículo".

Asimismo, Arturo Noriega, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Valle de El Fuerte, comentó que aplauden la idea del presidente municipal de dotar de vivienda a los policías, pero que en lo que no están de acuerdo es que se infrinja la ley y que el Ayuntamiento basándose en un artículo interno quiera pasar sobre una ley estatal.

"Existen terrenos donde pueden dotar de vivienda a los policías, además de que se pretende hacer su idea de lotes de 10 x 10, violando también un reglamento interno que no pueden ser lotes tan pequeños, ahora bien los fraccionadores al desarrollar su proyecto otorgan un 15% de las áreas vendibles para equipamiento urbano, entiéndase parques, Iglesias, mercados, escuelas, etc, no para hacer viviendas porque luego no tenemos parques en los fraccionamientos".

Expresó que esta inconformidad ya se la hicieron ver al presidente municipal a través de un escrito que le enviaron el 13 de junio pasado, pero no han obtenido respuesta.

"Han pasado 75 días y no hemos obtenido ninguna respuesta al comunicado, que la regla dice que después de 15 días un funcionario está comprometido a dar contestación positiva o negativa, pero no hemos tenido respuesta".

Recalcó que deben buscar espacio más ad hoc para que vivan los policías. Cristian Barraza, presidente del Colegio de Topógrafos Geodestas de Los Mochis, comentó que tienen que informar y alertar a la ciudadanía ahomense de todo esta situación, y que el Ayuntamiento tienen que buscar terrenos donde hacer estas viviendas.