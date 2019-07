Comerciante acusa de agresión a agentes del GOTE

Los Mochis, Sinaloa.- En la víspera de los festejos del Día del Policía, elementos del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) de la Policía Municipal de Ahome fueron acusados por un vendedor de mariscos de agredirlo a golpes en la alameda de la carretera Los Mochis-Topolobampo.

Juan de Dios N aseguró que la agresión ocurrió a las 20:00 horas de ayer ante unos 20 testigos, entre los que se encontraban varios familiares de él.

“Yo tengo una caseta de mariscos en la alameda, y los elementos del GOTE llegaron a correr a la gente que se encontraba a lo largo de la alameda en dos patrullas de las que recuerdo el número de una de ellas nomás, que es la 3205, había como 15 clientes comiendo en mi negocio y todos se fueron sin pagarme porque los policías los corrieron y yo les dije que a los policías que los grabaría con mi celular y así lo hice y eso les molestó y me arrebataron mi teléfono y uno de ellos me golpeó en la nuca y otro en la cara, y además me dieron otro golpe con los puños. Les dije que soy diabético y no les importó, no me llevaron arrestado para no dejar huella de que tuvieron problemas conmigo y me borraron el video que grabé, pero yo acudiré a la Comisión de Honor y Justicia y a la Vicefiscalía para denunciarlos”, aseguró Juan de Dios.

Testigos

Él comerciante acudió anoche a la redacción de EL DEBATE a realizar la denuncia pública de la supuesta agresión y lo acompañaron su padre y otros familiares que se encontraban con él al momento del problema con los policías.

“Nosotros somos gente trabajadora, todo mundo nos conoce; yo llevó años vendiendo ostiones al igual que mi hijo; me conocen como ‘El Güero’ y saben que somos gente de bien”, comentó el padre de Juan de Dios.

El comerciante mostró a reporteros las huellas de los golpes que supuestamente le dieron los agentes y aseguró firmemente que acudirá ante las instancias competentes para presentar la acusación de manera formal para que se les investigue y pedirá que un médico certifique las lesiones.