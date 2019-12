Comerciantes de Los Mochis denuncian pésima recolección de basura

Los Mochis, Sinaloa.- Comerciantes y vecinos de la zona centro de la ciudad denunciaron el día de ayer la pésima recolección de basura, por lo que exhortaron a las autoridades municipales a normalizar el servicio recolector que ofrece PASA.

El comerciante Carlos Torres Palafox señaló que este problema se ha venido arrastrando desde días atrás y que este da muy mal aspecto a la ciudad, así como a los clientes que llegan a los comercios.

“A veces dura días la basura ahí afuera y se va acumulando y lo peor es que hay personas que padecen de sus facultades mentales que vienen y sacan toda la basura, dejando un cochinero en la banqueta”, mencionó.

Piden se agilice

Los comerciantes solicitaron a Servicios Públicos se agilice la recolección de basura por parte de la empresa recolectora PASA, ya que en ocasiones esta tarda mucho en pasar y sólo son los empleados de Servicios Públicos quienes andan en las calles limpiando.

“Nosotros vemos que nomás barren las banquetas y las calles pero no se llevan la basura que se acumula como cajas, bolsas y plásticos que los mismos comerciantes dejamos ahí, y pues a veces la misma gente deja hasta comida y origina peste”, señaló María Sofía Galaviz.

Se normalizará

Por su parte, el director de Servicios Públicos del municipio de Ahome, Iván Gálvez Meza, indicó que el servicio de recolección los días domingos se realiza por la tarde, por lo que en el transcurso del día de ayer debió de quedar resuelto y limpio el centro.

“En el centro los domingos pasa por las tardes, por eso los comerciantes sacan la basura, hubo retrasos por Navidad y en algunas colonias no se había pasado pero al día siguiente (27 de diciembre) se abarcó a todas las colonias que faltaba por pasar”, indicó.

Agregó que el próximo primero de enero el servicio recolector de PASA no pasará por las colonias y los empleados de Servicios Públicos no trabajarán, por lo que instó a la ciudadanía a no sacar su basura para evitar tiraderos en las calles.