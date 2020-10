Comerciantes de Los Mochis esperan repunte con horario normal

Los Mochis, Sinaloa.- La Canaco Los Mochis ve positivo que el director de Salud y el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Ahome hayan anunciaron que a partir de este fin de semana se amplían y normalizan los horarios del sector comercial.

Esto atendiendo las recomendaciones de la nueva normalidad y de la reactivación económica. “Esta situación es para ver si se reactiva un poco más la economía. Hay gente que sale muy tarde de sus trabajos y no tenía posibilidad de ir a hacer sus compras. El que estuviéramos luchando para que se pusiera normal el horario no quita para nada que se sigan respetando todas las medidas sanitarias que la autoridad no ha dicho”, expuso Marco Vinicio Ibarra Ibarra, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Los Mochis.

Reactivación

Mencionó que con esta extensión del horario esperan que se reactive un poco la economía, pero que las recomendaciones de Salud siguen siendo exactamente las mismas y los comerciantes tendrán que seguir acatándolas.

“Tenemos que seguir insistiendo que el virus sigue tan activo como siempre en la calle y que de ninguna manera tenemos que relajarnos por el hecho de que se haya abierto más la economía a los ciudadanos. Es para facilitar la adquisición, pero de ninguna manera es para relajarnos”, dijo.

Fuera de estadística

Agregó que han visto que hay un repunte fuerte de covid en las familias y que todo es porque los jóvenes no están tomando las medidas precautorias y llevan el virus a sus casas.

“Comentábamos que si bien ha bajado estadísticamente el contagio, no es porque no haya contagios sino porque ha bajado mucho la asistencia de gente a los hospitales porque ahorita hay médicos que ya están preparados para atender de manera preventiva el contagio de este virus. Cualquier personas que tiene tos o gripa va y se checa, no deja que pase más tiempo, y la curación normalmente se la hacen en casa, por eso la estadística a veces se baja, pero el virus sigue caminando.”

Ibarra Ibarra comentó que en los negocios continúa baja la afluencia de ciudadanos, pero que con este horario esperan un repunte en las ventas.

Cabe mencionar que las autoridades municipales dejaron claro que ante la contingencia sanitaria por el covid-19 no se permitirá el acceso a los comercios a niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 años, ya que son el sector más vulnerable.