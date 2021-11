Comerciantes de Los Mochis piden que se garantice la seguridad durante las ventas de diciembre

Sinaloa.- Comerciantes y afiliados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Los Mochis, Sinaloa, sostuvieron una reunión esta tarde con autoridades de Seguridad Pública de Ahome para abordar el tema del operativo decembrino y que se garantice la seguridad en esta fechas con el fin de evitar robos, asaltos y que la gente pueda salir a realizar sus compras sin ningún problema.

"En diciembre hay más afluencia en el centro y ciertos puntos específicos de la ciudad, y es precisamente para ponernos de acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública de los programas que van a establecer en el centro, más vigilancia y escuchar los problemas de los comerciantes que han tenido anteriormente en el centro", manifestó Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de Canaco Los Mochis agregó que este encuentro también es para tener una comunicación directa con el comandante encargado de esta sección de la ciudad de Los Mochis.

Leer más: Anuncian que API reubicará la Secundaria Técnica 9 de Topolobampo, Ahome

"El centro siempre ha sido la parte más problemática, pero eso no quiere decir que no se tenga que verificar en otras partes de la ciudad, se les pide que lleven de forma general la vigilancia, pero específicamente en el centro que es donde hay más movimiento de gente en diciembre", dijo.

Mencionó que en diciembre viene mucha gente de fuera con buenas y malas intenciones. "Entonces, ese es el detalle, que estamos previendo en este servicio decembrino que queremos ofrecer".

Comerciantes de Los Mochis buscan seguridad en diciembre | Foto: Cortesía

Añadió que la seguridad en la administración municipal anterior fue buena. "Pero no puedo decir que ahora es mejor que antes, lo que le estamos pidiendo es que sean mejor todavía que la anterior, porque realmente no nos podemos quejar de Seguridad Pública, los comerciantes en el centro y en otros lados tuvimos muy buena atención. En otras cosas no podemos decir lo mismo, pero en ese aspecto hubo muy buena atención".

Ibarra Ibarra expresó que varios de los comandantes tienen experiencia ya en la vigilancia del centro de la ciudad.

"Ya conocen la problemática que se presenta en el centro, a parte de las nuevas indicaciones que están dando los comerciantes para mayor seguridad. Mientras tengamos afluencia de otros lados, tiene que aumentar la vigilancia".

Leer más: Sin filas y con gran fluidez inicia el punto fijo de vacunación contra Covid en Los Mochis

Destacó que la relación que el sector comercio tiene con la actual Dirección de Seguridad Pública de Ahome es abierta y confían que se garantice la seguridad.