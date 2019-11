Comerciantes del Mercado 030 de Los Mochis consideran caro pagar $6 mil por local

Los Mochis, Sinaloa.- Por indicación de la actual administración municipal, los comerciantes del Mercado 030 deberán pagar un monto de seis mil pesos por la concesión de sus locales, pero algunos consideran que el costo es muy elevado por la inestabilidad económica a la que se enfrentan a consecuencia de las bajas ventas.

“Estoy enterada del monto, pero hasta el momento no nos han dicho la fecha para pagar, me parece caro el costo de la concesión porque están muy bajas las ventas. Varios locales están cerrados por lo mismo, no hay ingresos”, expresó María Flores, comerciante.

Señalan que la mayoría de los locatarios no cuentan con la solvencia suficiente para pagar el monto de la concesión en una sola exhibición por las bajas ventas que se han registrado; y aseguran que en años anteriores, durante estas fechas, registraban una mayor actividad comercial.

“Me parece absurdo, el cambio que se hizo del centro al Mercado 030 fue a la fuerza, no fue voluntario; no nos han informado de manera oficial, pero me parece injusto, un poco elevado porque hay varias personas que no pueden pagar ese costo, no venden tanto, cómo van a exigir que paguen esa cantidad”, refirió el comerciante Cristian González.

No han sido notificados

Argumentan que hasta el momento no han sido notificados sobre el pago de la concesión de sus locales y manifiestan que al ser desalojados del centro, les informaron que su reubicación en el Mercado 030 no les generaría ningún costo.

“No se ha tomado un acuerdo general entre todos los locatarios, no estamos de acuerdo, no hubo un censo, la mesa directiva no nos ha llamado para tomar esos acuerdos. Estoy a la disposición de que sea justa o simbólica la aportación, está bien, porque es recaudatorio para el municipio y para la mejoría del Mercado 030, pero me parece caro. Incluso cuando nos quitaron del centro, nos dijo el gobernador del estado, en ese tiempo Mario López Valdez, que no nos iba a costar un solo centavo”, puntualizó Carlos González.

No conocen el mercado

Refieren que el Mercado 030 necesita más difusión para atraer un mayor número de visitantes y consumidores, ya que actualmente sólo un 40 por ciento de los negocios se encuentran operando.

Consideran injusto el monto de seis mil pesos que pretenden cobrarles para regularizarlos.

“Es un cobro impuesto por el gobierno, no nos notificaron, tampoco se llegó a ese acuerdo en la asamblea, pero me parece caro por la infraestructura del mercado, porque no cumple su objetivo, porque se supone que iba a albergar 264 locatarios y que iba a tener una afluencia mayor de mil personas al año, pero la mayoría de los locales están cerrados, existe una anarquía muy grande en el mercado. El gobierno municipal nos tiene en el abandono, nos falta proyección, es muy poco gente la que nos visita”, indicó el también comerciante Roberto Galicia.

Los oferentes esperan reactivar sus ventas durante el próximo periodo decembrino; mientras tanto, la mayoría de los locales permanecen cerrados por la poca afluencia de visitantes.