Comerciantes del Mercado 030 pactan con el municipio

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de permanecer durante los últimos días en un plantón en el patio del Palacio Municipal, comerciantes del Mercado 030 decidieron hacer tregua con el municipio.

Cabe recordar que dichos oferentes exigían a las autoridades mayor transparencia en el proceso de revisión de los permisos de quienes hoy ocupan un local dentro del establecimiento popular, así como la reasignación de un espacio para quienes quedaron fuera del proyecto.

Sostienen reunión

En una reunión sostenida durante la tarde de ayer, acordaron que se manejaran con total respeto no sólo a sus compañeros comerciantes, sino hacia las mismas autoridades, quienes en algunas ocasiones han sido enfrentadas por los manifestantes, declaró Álvaro Ruelas Echave, alcalde de Ahome.

“El ambiente fue muy distinto, con mucho respeto. Les agradecí que el día de ayer se portaron de esa manera, con respeto. Les pedí de la misma manera ser respetuosos con ustedes los medios, con los funcionarios, con los señores regidores”.

Agregó que se les explicó que el ambiente de confrontación no generaba nada positivo y al final hubo una buena respuesta.

“Entendieron el día de ayer por qué la dinámica se hizo de esa manera, para evitar que hubiera más confrontación y más violencia; al final el resultado así como lo planteamos sin violencia, en donde se han establecido los compromisos con la transparencia y vamos avanzando”, manifestó.

Ruelas Echave dejó en claro que se aplicará la ley de forma transparente y eso les quedó muy claro, pues sólo se trata de un respeto mutuo.

Iza Construcciones hará etapas de la Zona 030 Por: Lupita Gámez Los Mochis, Sinaloa.- Tal como se había programado será la próxima semana cuando se inicie con los trabajos de la primera etapa del proyecto Zona 30, confirmó Josué Sánchez Ruelas. El director de Obras Públicas dio a conocer que la empresa ganadora de la licitación de dicha obra fue Iza Construcciones, perteneciente a esta ciudad de Los Mochis.

Respuestas

“Creo que el que haber citado a todos fue bueno porque ellos tenían duda de que citáramos algunos personajes. Ya se dieron cuenta que tenemos intención y, la verdad, yo no hago acuerdos en lo oscurito, todo va hacer muy transparente”.

Por último, indicó que en su momento saldrán a decir cómo están las cosas en el mercado y cómo las van a resolver también, porque la idea es ganar, que todos puedan tener un espacio dejando de lado la confrontación y prevalezcan los acuerdos y las soluciones concretas para todos.

“Yo creo que en los próximos dos o tres días terminaremos con la etapa donde citamos, hay algunos que no han asistido. Les expliqué que todavía los tenemos que citar de manera formal para darles un plazo y que puedan estar y terminar ya con esta revisión y ofrecer una alternativa a todos”, dijo.

20

Locales son los que estiman que sean los que tengan irregularidades.

Zona 30

El proyecto no ha iniciado por programación

El proyecto de embellecimiento del centro conocido como Zona 30 no ha iniciado porque algunos trámites de la obra no concluían, no por cuestiones de agenda ni de la presidencia municipal ni del gobernador del estado, afirmó Álvaro Ruelas Echave.

El alcalde de Ahome reiteró que la obra iniciará la próxima semana, dado que el estudio de impacto ambiental, trámite que presentó un retraso, ya quedó concluido. Agregó que ya se hizo del conocimiento de empresarios sobre la situación.