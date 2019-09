Comerciantes no aguantan fuga de drenaje en la calle

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de no tener respuesta de la Japama, comerciantes de la avenida Independencia y Tamaulipas, en la colonia San Francisco, denunciaron públicamente que no soportan los malos olores que despide el drenaje de la calle.

Antonio Cota comentó que ya han puesto reportes en la Junta de Agua; sin embargo, al día de hoy no han tenido respuesta. El problema se ha vuelto insoportable.

Insoportable el olor

“Ya hemos puesto reportes, ustedes pueden ver que ahorita no hay mucha el agua que está saliendo de la alcantarilla; pueden ver también, aunque es muy poquita el agua, no deja de salir, pero así como ahorita es poquito; hay ratos que es mucha el agua, no pueden ni entrar a la tienda porque el charco ahí está”, asentó.

Debido a esta situación, la actividad comercial de la zona ha disminuido, pues el cliente prefiere irse a otro lugar en donde no huela mal.

Claro que nos va mal porque la gente no quiere venir y lo entendemos, mejor se van a donde no huela mal”.

Por su parte, Marco Apodaca, vecino del sector, comentó que esta situación, además de ser una molestia por el mal olor, representa un foco de infección e incluso se han presentado problemas gastrointestinales e infecciones de la piel.

No hacen caso

“La situación está mal, todos los días tenemos ese mal olor y el agua sucia que está siempre afuera de la casa. Lo reportamos pero no nos hacen caso, hay ratos del día en que ni adentro de las casas se pueden estar porque el olor es insoportable”.