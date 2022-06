Comerciantes no regresarán al centro de Los Mochis: alcalde Gerardo Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- El regreso del puesto del Indio Cebado al centro de la ciudad de Los Mochis fue porque está establecido en el reglamento y bajo ninguna circunstancia se permitirá que el resto de los comerciantes se salgan a la vía pública, aseguró Gerardo Vargas Landeros.

Entrevistado al respecto, el alcalde de Ahome lamentó los pronunciamientos en contra que han surgido en torno a este tema afirmando que previo a este se platicó con los líderes comerciantes a fin de dejar en claro la situación y evitar precisamente malos entendidos.

"Nosotros tenemos que aplicar el reglamento que data de la época del presidente Álvarez Nolasco que decía que se tenía que regularizar el centro de la ciudad salvo, hay tres excepciones, la caseta de los hot-dogs Venecia y también me dieron la salvedad al Indio Cebado, entonces lo único que hicimos es consensar con los líderes comerciantes para que no se nos fuera a hacer alguna incomodidad generalizada y acordó por concenso de ellos mismos que podía regresar, no lo hubiéramos hecho sino lo hubiéramos concensado", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que a excepción de estos puestos, ninguna más tiene autorización de salirse a las banquetas o regresar de dónde están pues eso, sería un retroceso en lo que se ha trabajado que es el reordenamiento de la ciudad.

"Los dirigentes de los ambulantes, mis que están debidamente organizados con nosotros dijeron que no había ningún problema, que había justicia en ese sentido. Ayer tuvieron una plática a las 17:00 horas y acordaron pues de que el caso excepcional del Indio Cebado se regresara", mencionó.