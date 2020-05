Comerciantes se rehúsan a cerrar pese a contingencia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Apesar de los constantes llamados y advertencias de las autoridades, algunos comerciantes, en especial del primer cuadro de la ciudad, se rehúsan a cerrar sus puertas.

Así quedó demostrado por EL DEBATE, luego de que ayer hiciera un recorrido por la zona, durante el cual quedó al descubierto que había quienes seguían haciendo su lucha por vender previo a la celebración del Día de las Madres.

“Patricia”, comerciante del sector centro quien por miedo a represalias omitió su nombre, comentó que en realidad existe la necesidad de vender, pues el cierre de su negocio durante varias semanas le dejó grandes pérdidas.

“Ya sabemos que nos dijeron que no viniéramos a vender, que teníamos que cerrar los negocios por esta contingencia, pero la verdad es que tenemos mucha necesidad. Han sido semanas muy duras y pasar en esas condiciones la fecha del Día de la Madre pues nos genera más pérdidas. Venimos a abrir un ratito nada más y lo que alcancemos a vender pues muy bueno.”

Oficial

Entrevistado al respecto, Carlos Enríquez, jefe operativo de Protección Civil, dijo no tener conocimiento de estos casos; sin embargo, recordó que la indicación es que ningún negocio que no sea esencial no puede ni debe estar abierto al público.

La indicación ha sido muy clara: los negocios de venta de ropa, zapatos y artículos que no sean esenciales deben de cerrarse.

Algunos comerciantes dijeron que abrieron porque muchos han estado abiertos mientras ellos han cerrado e incluso dejaron entrever que otros han dado “mordida para seguir abiertos”.

DATOS

Abierto

La mañana de ayer, muchos comercios, en especial del primer cuadro de la ciudad, ofrecieron sus productos a pesar de la contingencia.

Sin trabas

Muchos de los locales del Mercado 030 durante esta semana estuvieron abriendo sin que las autoridades tomaran acciones.

Operativo

Aun cuando existe un operativo de las autoridades, algunos comerciantes decidieron abrir sus locales para vender ayer.

Te puede interesar

Billy Chapman anuncia auditoría en JAPAMA por deuda de 500 mdp

PC cierra todos los panteones de Ahome a partir del 9 de mayo

Aeropuerto de Los Mochis dona equipo de protección a la Jurisdicción