Comercio de Sinaloa restringe uso de bolsas y genera molestia en clientes

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la entrada en vigor de lo que pudiera ser la primera etapa de la Ley de Residuos y la Ley de Desarrollo Sustentable en Sinaloa que prohíbe, entre otras cosas, el uso de bolsas de plástico en los comercios de la entidad, la ciudadanía se enfrentó a un momento de incertidumbre y confusión.

Y es que aunque desde hace varias semanas se trató de concientizar sobre este nueva normalidad en cuanto al cuidado del medio ambiente, muchas personas se sorprendieron y hasta se molestaron al no tener en qué guardar los artículos comprados.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Molestia de los clientes

Yadira Machado, quien acudió a temprana hora a un supermercado en Los Mochis para hacer la despensa, se encontró con una sorpresa al final de la compra: no tenía la forma de llevarle los artículos pues hasta en camión iba.

“Yo no había salido de la casa por la contingencia, ya ve que nos pedían que no saliéramos, compraba lo poquito que ocupaba en la tienda de la colonia. Ahorita vengo a comprar lo que me hacía falta y me confié, nunca imaginé que no iba a tener cómo llevarme las cosas a mi casa; aparte vengo en el camión. Le dije a uno de los muchachos a ver si me conseguía un cartón para echar algunas cosas”, dijo la madre de familia evidentemente molesta.

Preparada. Aunque muchas personas desconocían la nueva disposición, muchos hasta carritos de carga y cartones llevaron a las tiendas. Foto: EL DEBATE

De igual forma, reconoció que la medida es buena pues al final de cuentas lo que se busca es disminuir la contaminación en el ambiente; sin embargo, consideró que las autoridades debieron haber hecho más publicidad sobre esta nueva disposición.

“Yo no estoy en contra de que prohíban las bolsas de plástico. Al contrario, qué bueno porque la verdad es un abuso el cochinero que hay en todos lados, la gente no tiene o no tenemos conciencia sobre el cuidado y la limpieza. Lo que sí digo es que debieron haber hecho más publicidad, ver anunciado en los medios por lo menos y así nos hubiéramos enterado todos y hasta mi bolsita o morral hubiera traído”, mencionó.

Al aire. Sin importar el tipo de mercancía, en muchas tiendas departamentales ya no dan bolsas a los clientes, por lo que salen con las cosas en las manos. Foto: EL DEBATE

Por su parte, Ramiro Meza dijo estar de acuerdo con esta ley pues afirmó que no existe la cultura del cuidado del medio ambiente.

“La gente por llamados de atención no entiende, las calles llenas de basura, de bolsa, las rejillas cuando llueve es el principal problema, las bolsas de plástico; es lo que dicen las autoridades, por eso yo digo qué bueno que hagan esta ley para ver si así nos hacemos más responsables y más cuidadosos”, señaló.

Modalidad. Derivado de esta ley, la ciudadanía tiene que llevar sus propias bolsas biodegradables, de telas u otro material a las tiendas. Foto: EL DEBATE

Mientras tanto, Patricia Muñoz pidió a las autoridades ser un poco más consideradas con la ciudadanía pues recalcó que muchos desconocen esta ley y las implicaciones que tiene como la prohibición de bolsas de plástico.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Para entender...

A partir de ayer queda prohibido el plástico en Sinaloa

A partir de ayer 20 de julio, en Sinaloa quedó estrictamente prohibido el uso de artículos fabricados de plástico desechables como lo son los popotes y bolsas de uso comercial en farmacias, supermercados, negocios de comida y tianguis, entre otros.

De acuerdo a las autoridades estatales, la violación a esta ley implica sanciones económicas que van de mil a 10 mil veces la unidad de medida y actualización para los negocios y empresas que incumplan.

También te puede interesar:

El próximo lunes abre sus puertas el Parque Sinaloa en Los Mochis

Comercios de Los Mochis, Sinaloa cumplen horarios y protocolos de la 'nueva normalidad'

Hoteles de Los Mochis, Sinaloa llegan al 30 % de su ocupación entre semana