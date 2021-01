Comercios de Los Mochis con más de 40 kilos de basura deben pagar: Servicios Públicos

Los Mochis, Sinaloa.- Los comerciantes de Ahome que generen más de 40 kilos de basura diaria tendrá que realizar el contrato con OP Ecología le preste el servicio de recolección, aclaró Iván Gálvez Meza.

El director de Servicios Públicos Municipales de Ahome comentó que de acuerdo a la tabla que se maneja y a como está establecido en el contrato, el municipio está obligado a garantizar que se recoja la basura en el servicio casa-habitación y aquellos locales en donde sus desperdicios sean menores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Explicación

“Hay una tabla que dice que si los comerciantes pasan de 40 kilos, ahí se les tiene que cobrar como comercio; entonces, hay pequeños comercios que no generan tanto, entonces eso sí entran en el rango de domiciliario. Cada caso hay que valorarlo, esos 40 kilos son diarios, son dos bolsas cuando mucho lo normal, desconozco los precios, depende de la empresa pues hay tres que se encargan de recolectar la basura de los comercios y cada quien tiene sus precios”, indicó.

El funcionario municipal insistió en que, como municipio, de lo que se encargan de cubrir el costo es por la basura doméstica.

“Nosotros nos encargamos de la basura doméstica, fue por lo que se contrató el Cabildo. Recuerden que ahora lo que la empresa (OP) recolecte es lo que el municipio les paga; entonces, nosotros estamos muy al pendiente, nosotros tenemos supervisores que revisan que no estén recogiendo basura para que no nos lo cobren a nosotros; entonces, es pura basura doméstica lo que el municipio le tiene que pagar a la empresa recolectora, el comercio no entra, no está en el contrato”, indicó.

Leer más: Comerciantes de Los Mochis tendrán que firmar contrato con OP Ecología para recolección de basura

En cuanto al sector centro que es en donde se concentra un gran número de comercios, Gálvez Meza comentó que ahí entra el criterio y qué tanto se genera de basura.

El centro es del municipio por ser el primer cuadro de la ciudad, ahí sí se les da el apoyo. A los pequeños comercios que no generan arriba de 40 kilos, de dos bolsas, a ellos sí se les puede recoger la basura.”

iván Gálvez, director de Servicios Públicos en Ahome. Foto: Debate

Por último, señaló que serán los mismos trabajadores de OP quienes determinen en qué establecimientos (comercios) la basura rebasa los 40 kilos, pues depende del número de bolsas que sacan para su recolección. “Ellos se van a encargar de ver quiénes tendrán que pagar.”

Leer más: Pequeños comerciantes de Los Mochis se niegan a pagar por recolección de basura

Para enteneder...

Comerciantes tendrán que firmar contrato con OP Ecología: tesorera

La empresa OP Ecología fue contratada para la recolección de basura doméstica; por lo tanto, los comerciantes tendrán que realizar su propio contrato para contar con dicho servicio, confirmó Ana Elizabeth Ayala Leyva, tesorera municipal, quien comentó que los ciudadanos que tengan algún negocio deberán acercarse a la empresa particular para que esta comience a llevarse los residuos.