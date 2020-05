Comercios de Los Mochis no deben abrir el 1 de junio: Canaco

Los Mochis, Sinaloa.- Los comercios no están en condiciones de abrir sus puertas a partir del día 1 de junio, como lo harán otros sectores productivos, reconoció Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de Canaco delegación Los Mochis dijo que de acuerdo a una reunión que se tuvo ayer con las autoridades estatales se determinó acatar las recomendaciones de Salud con relación a esperar a que la contingencia por Covid-19 ceda y no exista riesgo para la ciudadanía.

“El comercio general todavía no regresa, no hay condiciones, independientemente de lo que es el protocolo hay un semáforo en el que miden el riesgo o las oportunidades que existen, y en estos momentos la realidad es que no hay condiciones para que los comercios abran sus puertas”, mencionó.

En ese sentido, comentó que de continuar el estado en color rojo, lo cual es una probabilidad elevada debido al relajamiento social y el incremento de casos que se han registrado en los últimos días, la indicación de permanecer cerrados continuará.

Preocupación entre los empresarios

Los comercios van a permanecer cerrados, lo cual implicaría un sentido de desespero y angustia para los empresarios.

“Sería un golpe fuerte para el sector el permanecer cerrados por más tiempo, pero el Gobierno del Estado se lava las manos en apoyo, ya sea fiscales o económicos, pero eso lo estaremos viendo más adelante, tendremos que estar al pendiente del comportamiento de esta enfermedad”.

Reconoció que los sectores que abrirán de manera paulatina a partir del día 1 de junio es la minería así como los negocios esenciales.

En cuanto a restaurantes, reconoció que tienen la forma de trabajar bajo la modalidad de ordena y recoja, así como la atención a clientes con ciertas medidas.

“Estamos viendo el protocolo que está dando la Secretaría de Economía y Salud, tiene su semáforo y ese viene muy claro. Dice quiénes abrirán y quiénes no con sus excepciones. Por ejemplo, bares y centros nocturnos permanecerán cerrados en Culiacán y Mochis. Le dan cierta oportunidad a Mazatlán. Los bares de los hoteles van a comenzar a operar pero con ciertas limitaciones.”

La verdad, agregó, es que sí “creemos que pudiera haber algunos problemas cuando vean que otros sectores sí están abriendo”.

Inician Mesas Sectoriales para conocer lineamientos

Con el objetivo de dar a conocer y socializar los lineamientos generales para el establecimiento de protocolos para una operación segura en la prevención de contagios por Covid-19 y para la reapertura económica, se realizó la primera Mesa Sectorial correspondiente a Comercio y Servicios en la que se dieron a conocer las etapas de acuerdo al semáforo de riesgo sanitario de prevención y los lineamientos específicos para las actividades del sector terciario.

José Lauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo de Codesin, consideró que la mesa es un avance tangible para llevar a cabo un plan de reactivación y garantizar la transición hacia la “nueva normalidad”.

Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía, comentó que la pandemia ha pegado a todos los sectores. Añadió que la secretaría estima una contracción de entre el 6% y 8% de la economía estatal.

La reapertura estará sujeta al semáforo de riesgo sanitario y los lineamientos estarán de acuerdo a la región y a la medida del tamaño de empresas y organizaciones.

Una vez que se hayan concretado con la retroalimentación de los involucrados, se socializarán con los 18 municipios. Para dudas, llamar al número 800 000 4343.

Estado tomará la decisión del regreso: Salud Municipal

Muy seguramente el estado está trabajando en una estrategia que permita el regreso a las actividades normales de manera más segura, manifestó Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome dijo que este regreso tendrá que ver con el semáforo de ocupación hospitalaria y el número de contagios de Covid que se estén presentando en determinados ciclos de tiempo.

Pero no es algo oficial, es el estado el que va a tomar la última determinación.”

Francisco Espinoza, director de Salud Municipal de Ahome. Foto: EL DEBATE

Dijo que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, a partir del próximo 31 de mayo les van a dar la oportunidad de trabajar a los giros de negocios que tienen que ver con la industria automotriz, la minería y la construcción.

El funcionario municipal pidió la ciudadanía que no se relaje.

Que no crean que todo está normal y que no se abarroten en lugares que piensan que pueden ser seguros de repente. La invitación sigue siendo que se queden en casa”.

