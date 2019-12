Se afilian más de 100 comercios al programa “Pienso, luego consumo” de la CNOP Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a consumir en los comercios locales, la confederación nacional de organizaciones populares en Ahome (CNOP) lanzó el programa “pienso, luego consumo”.

Fernanda Rivera Romo dirigente del sector en el municipio, argumentó que dar a conocer a los comercios locales a través publicidad en redes sociales, para que más personas conozcan los productos y servicios que ofertan, buscando promover el consumo local en estas fechas decembrinas.

“Lo que estamos haciendo en este momento, lo que nos corresponde a CNOP es hacer la tarea, con el tema de puestos fijos y semifijos, nos dimos a la tarea de iniciar una campaña que se llama Pienso, luego consumo, nos dimos a la tarea de buscar establecimientos aquí en el municipio de Ahome trataremos de abarcar las sindicaturas haciendo un convenio de colaboración entre empresas y CNOP ellos nos dicen directamente cual será la promoción a otorgarle a la gente que presente la tarjeta que participa” puntualizó.

Dicho programa contará con una tarjeta que se les dará a quién lo solicite y con ella podrán respetarles las ofertas y descuentos de todos los establecimientos afiliados al programa quienes a su vez tendrán una calcomanía para que la identifiquen qué establecimientos participan.

La intención es reactivar la economía regional, economía estatal la economía, de aquí de Ahome se podría decir ahora que llega diciembre ese es el programa que vamos a traer y lo estamos echando andar” reiteró.

Por su parte Yudith Aragón dueña de una zapatería que se encuentra en la zona 30 se afilió al programa “Pienso, luego consumó”, manifestó estar muy contenta por buscar que sus negocios tengan mayor difusión.

“Se trata de que entremos a la nuevos retos de ahora, que son las redes sociales que sea la publicidad y que empecemos a circular porque si no circula por aquí no se circula por allá,lo que está llegando nosotros es una oportunidad para crecer y tengo mucha fe, me gusta me gusta, porque siento que es una buena oportunidad para nosotros, si a mi me compran yo también consumo y de eso se trata” enfatizó.

Fernanda Rivera Romo comentó por último qué van más de 100 establecimientos que han confiado en CNOP Ahome, entre zapaterías, estáticas, restaurantes, abarroteras, imprentas entre otros.