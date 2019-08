Comienza a inundarse la ciudad de Los Mochis por "Ivo"

Los Mochis, Sinaloa.- Algunos sectores de la ciudad de Los Mochis se encuentran inundados debido a las intensas lluvias registradas en el norte del estado por la tormenta tropical Ivo.

Continuarán las lluvias en el municipio de Ahome, por ello, se exhorta a la población a acatar las recomendaciones emitidas por Protección Civil puntualizó Salvador Lamphar, coordinador de la dependencia.

Informó que hasta el momento las lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Ivo han dejado 12.5 milímetros de agua en Los Mochis ocasionando inundaciones en diferentes sectores.

Señaló que la zona más afectada de la ciudad es el fraccionamiento Las Mañanitas y aunque no se tiene registro de que el agua haya ingresado en los domicilios, en estos momentos, están trabajando tres bombas para desazolvar la zona.

Inundaciones en el sector Las Mañanitas. Foto: EL DEBATE

Aseguró que los albergues del municipio se encuentran instalados para brindar resguardo a las familias que lo requieran.

"Están instalados 108 albergues debidamente señalizados con lonas, hasta el momento no hemos realizado evaluaciones; el agua no ha ingresado a los domicilios pero estamos cerrando circulaciones para que los automóviles no provoquen olas en las calles inundadas", añadió.

Bulevar Antonio Rosales y Boulevard Rosendo G. Castro, en Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Añadió que en la zona rural, tienen el reporte de afectaciones en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán.