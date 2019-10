Comisión se reunió para abordar tema de juicio político contra Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Sinaloa, ya se reunió para abordar el tema del juicio político contra el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, informó Sergio Jacobo Gutiérrez.

"Hasta donde tengo información, ya se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales para abordar el tema del juicio político".

Lo que me han informado es que a la comisión se le entregó ya la información, los expedientes y la comisión está haciendo la revisión correspondiente", dijo el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el congreso del estado.

Manifestó que esperan que los próximos días, la comisión pueda ya tener definido un dictamen en el tema.

"Lo que se ha advertido claramente en la comisión es que la posibilidad de juicio político está en función de que se cumplan los supuestos, que está establecido en la Constitución", dijo.

Pues añadió que hay supuestos que la Constitución establece, como el que se acredite claramente la violación grave a preceptos constitucionales, malversación de recursos públicos o violaciones graves a derechos humanos.

"Hay otro elemento que hay que considerar, nosotros sabemos igual que hay alguna denuncias que se han presentado y sobre las cuales todavía no hay resolutivos de la autoridad competente. Ese es un tema que la comisión también está analizando para efecto de a lo mejor ver la posibilidad de tiempos para emitir un resolutivo, en virtud de que no se tiene todavía este elemento que pudiera dígamos orientar a una decisión en uno u otro sentido".

Expuso que no tiene una opinión al respecto de llevar a o no a juicio político a Chapman no conoce los expedientes, los cuales están en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales.

"Yo formo parte de la Comisión Instructora que en un determinado momento podrá decidir si procede o no el juicio político, pero a la Comisión Instructora no se ha turnado todavía ningún dictamen por que la Comisión de Puntos está valorando todavía. La Comisión de puntos va a tomar pronto una decisión en uno u otro sentido".

Añadió que el único elemento que pudiera retardar esto es que las denuncias que se emitieron están pendientes de resolución de las autoridades competentes.

Dijo que que en solicitud de juicio político, sólo se encuentra el alcalde de Ahome.

Agenda estratégica

Sergio Jacobo Gutiérrez estuvo en Los Mochis presentando ante los medios de comunicación, la agenda estratégica que el grupo parlamentario del PRI está planteando para el primer periodo del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII legislatura, que ya presentó en Culiacán, en la que destacó mejorar el funcionamiento del Congreso de Sinaloa, pues dijo que al interior del Congreso ha faltado una buena dosis de autocrítica para admitir que el funcionamiento del poder legislativo de Sinaloa no es el deseable.

"Nosotros lo hemos dicho ya, y lo reitero, que el Congreso de Sinaloa está trabajando en el siglo XXI con normas parlamentarias que son propiamente el siglo XIX. El Congreso de Sinaloa requiere una sacudida, una reforma estructural para poder estar en posibilidades de generar los resultados que la sociedad está esperando en nosotros y que hay que decirlo con toda claridad, desafortunadamente, no los estamos generando hasta hoy".

Dijo que el grupo parlamentario del PRI ha presentado en el primer año del ejercicio constitucional al menos 14 propuestas que tienen que ver justamente con este tema del mejoramiento del funcionamiento del Congreso.

Destacó que el PRI es el único grupo parlamentario que ha presentado una agenda legislativa.