Cómo piensan solucionar el tema del agua potable si no están trabajando: Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- En una visita sorpresa que realizó a la Japama el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se percató de que los funcionarios no estaban laborando desde temprana hora, por lo que expuso que cómo van a solucionar el problema del agua potable si no están los trabajadores en sus respectivas áreas.

"Hay que poner orden. El problema no es el personal, es todo el conjunto, sí sabemos y nos queda claro que la principal preocupación de la sociedad es el tema del agua potable, cómo lo piensan solucionar si no están trabajando, o sea para dónde vamos".

Agregó que siendo sábado y casi las 9 de la mañana, cuando el personal de confianza debería ya estar en la instalaciones no estaba presente.

"Mucho personal de confianza que debería estar aquí no está, no hay nadie de recursos humanos, no hay nadie de contabilidad, intenté pasar a saludar y las puertas están cerradas con llave, en la oficina de transparencia no hay nadie tampoco, las puertas están cerradas".

Comentó que es penoso el panorama en la paramunicipal y de dar vergüenza.

"La veo con pena, con tristeza, con solidaridad a aquella gente que se queja y que critica al organismo".

Vargas Landeros dijo que ha estado en perfecta comunicación con Hernán Medina, gerente de la Japama, las 24 horas del día, porque ha habido muchos problemas en la tarde y en la noche, a todas horas sábados y domingos, y que siempre le ha contestado el teléfono y los mensajes, pero que falta orden en la Japama.

"Con él no tengo la verdad ninguna circunstancia de desatención, pero él es la cabeza de todo esto. Entonces no hay el orden que debe de tener un organismo como este".

Expresó que la sociedad ha manifestado que está totalmente reprobada la Japama.

"No hay agua y la que hay no tiene la calidad, no nomás en la ciudad sino las comunidades rurales. En la campaña era lo que la gente gritaba y exigía y con justa razón. Me solidarizo con esa gente.

Yo sabía que tenían razón, pero si estoy ahorita en el corazón donde se toman las decisiones, dónde se dan las órdenes, las instrucciones a seguir y vemos que no hay nadie".

Dijo que por ello en su administración se trabajará 24/7 y no atrás de un escritorio sino atendiendo los problemas que se están presentando.

"Mi prioridad es el tema del agua potable y los servicios públicos municipales. Ya estoy trabajando, estoy haciendo planeación para el primer día tomar acciones. Iniciar algunas obras, poner orden de manera administrativa que mucha falta le hace a este organismo".

Comentó que pensó que iban a estar un poquito mejor las cosas, pero que hay muchas observaciones para el organismo de parte de la ASE.

"Entonces por ahí también tendrán que darle una revisada".

En las instalaciones encontró con Elizabeth Zamorano, titular del Órgano Interno de Control de la Japama.

"La licenciada Elizabeth Zamorano, quien es la titular del Órgano Interno de Control de aquí del organismo, pues tiene mucha chamba, tendrá mucha chamba y me da mucho gusto que ella si esté aquí desde temprano. Tendrá el voto de confianza para que siga aquí y me ayude a poner orden".

El alcalde electo de Ahome agregó que su visita a estas oficinas no fue de sorpresa, ya que son públicas y deben estar al servicio de todos, no nada más el alcalde electo.

Asimismo, mencionó que la prioridad es hacer obras para darle la cantidad y calidad del agua que merece la gente, y que ya en una segunda instancia verán cómo acomodan al personal.

"Pero lo que sí es cierto es que independientemente del espacio no tienen por qué estar tan sucias las oficinas, eso no tiene nada que ver con que no quepan ni que no tengan dinero. No sé cuántos empleados hay aquí, creo que son más de 600, como para que no agarren una brochita".

Informó que aún no sabe quién será el gerente en la Japama, pero que por lo que está viendo, es un tema que tendrá que revisar con lupa.

En cuanto a la calidad del agua, dijo que se harán todos los estudios necesarios y que se vigilará que los productos químicos se estén aplicando de la manera correcta, porque el agua tiene que ser incolora e insabora después de ser potable.

"Hay que vigilar que los productos químicos se estén aplicando como debe de ser, entiendo que no lo están haciendo así, por los mismos comentarios de la gente que se encarga de hacerlo".

Leer más: El alcalde electo de Ahome Gerardo Vargas Landeros da un recorrido por la Japama

Gerardo Vargas Landeros comentó que se atreve a decir con mucha seguridad que la Japama está totalmente desfasada financieramente y técnicamente ni se diga.