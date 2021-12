Cómo sobrellevar la pérdida de un ser querido en Navidad

Los Mochis, Sinaloa.- Mientras que para unos la Navidad es alegría, para otros significa tristeza, pues no pueden evitar recordar a esa persona que ya no está y que en su lugar quedará una silla vacía en la mesa durante la cena de Nochebuena.

Vienen los recuerdos y se vuelve aún más doloroso para quienes tuvieron la pérdida de un ser querido, ya sea por la pandemia del Covid-19 o cualquier otra causa, para sobrellevar estas fechas de una mejor manera, los especialistas hacen algunas recomendaciones.

“Cada vez se hacen más presentes a nuestro alrededor los adornos navideños, los villancicos, las reuniones familiares y con ello también se intensifican las emociones de nuestro duelo. Esta temporada que “debería de ser” de dicha y felicidad nos despierta un dolor intenso en el corazón; y es que en nuestro hogar hay una silla vacía, un ser amado ya no está físicamente alrededor de la mesa”, externó Claudia Guillén Dávila.

La doctora en Tanatología mencionó que la Navidad es una celebración, y cuando la persona está en duelo es muy probable que no tenga el ánimo o no encuentre un motivo para celebrar, que no muestre el interés por decorar la casa, por organizar una reunión, por preparar la cena.

Preparación

“Cómo me voy a preparar para la Navidad. Hay que ser conscientes que después de una pérdida, la Navidad tendrá un nuevo significado en nuestra vida y que la preparación para esta fecha no será igual a las navidades anteriores. Así que te sugiero a ti que estás en duelo que te apoyes en tu familia para planificar cómo van a vivir este día. Planifiquen con tiempo la decoración de la casa, la preparación de la cena, si es que deciden llevarla a cabo.”

La especialista residente en Nuevo León expuso que cada persona vive su duelo de una manera única y las decisiones de qué hacer este día son personales; sin embargo, se puede negociar en la familia respetando siempre la decisión de cada integrante sobre cómo le gustaría pasar esta fecha.

“Solo tú puedes decidir cómo quieres vivir este día, no tienes que hacer algo que no te gustaría, no tienes que cumplir con los mandatos sociales de la festividad; es muy normal escuchar frases como: a esa persona no le gustaría verte triste, a esa persona le hubiera encantado que todo siguiera igual, pero esa persona ya no está físicamente.”

La tanatóloga agregó que en esta Navidad, las personas que perdieron a un ser amado, no eviten recordarlo.

“Es válido mencionarlo, no huyas de tu duelo, está bien dar espacio al dolor y a extrañar, porque extrañar es una prueba de amor, solo se extraña lo que se ama y el amor permanece siempre. No solo des espacio al dolor, también da espacio a la gratitud por el encuentro que tuviste con tu ser amado en vida. Está bien vivir momentos alegres, está bien aún en el dolor poder sonreír; no te sientas culpable de vivir y de disfrutar de estos pequeños momentos.”

La máster en Tanatología, Duelo y Sentido de Vida, comentó que se puede encontrar una nueva forma de honrar la memoria del ser amado, recordando en familia algunos momentos que vivieron junto a esa persona en Navidad.

“Pueden encender una vela, escribir una carta de agradecimiento por todas las alegrías que les dio en vida, intentar mantener viva una tradición que le gustaba a tu ser amado; o bien, llenar el pino de Navidad con esferas que lleven escritas anécdotas compartidas (árbol de los recuerdos).”

Añadió que no existe una sola manera de vivir la Navidad, pues cada persona tiene la suya y es ahí donde podrán permitirse vivir su duelo de una manera natural y sin presión.

“Respeta tu propio camino y vívelo con amor y compasión hacia ti. No te aísles por completo, rodéate de personas que ames y que te amen, pues las presencias de hoy serán las ausencias de mañana. Recuerda que nunca se van del alma quienes hicieron magia en nuestra vida, ellos siempre estarán presentes en nuestro corazón y nuestros recuerdos.”

Encontrarse

Para Héctor Adrián Hubbard Beltrán, psiquiatra de Los Mochis, la Navidad es una época de ilusión, de regresar a casa, de las reuniones familiares, una época de alegría, de cómo hacer para fortalecer el núcleo primario.

“Y cuando ha habido la pérdida de un ser querido, que ya no se puede encontrar un familiar con nosotros, usualmente hay que recordar que nuestros pilares primarios para las cuestiones emocionales es la familia, entonces cuando pierdes a un familiar, el proceso de duelo va a tardar y al tardar se va a encontrar con las épocas navideñas.”

Agregó que estas circunstancia es sumamente importante porque la estructuración, lo que debe de ocurrir, de pasar para que la persona pueda salir adelante es en esta parte de poder resolver quién es, dónde está y hacia dónde va, qué es lo que lo hace feliz, pero cómo le va a hacer sin su familiar, cómo enfrentar el duelo en la Navidad.

“Porque es un proceso complejo de afrontar y de poder hacer aterrizajes específicamente a la hora de poderte sentar y poder enfrentar esta circunstancia. No puede nadie actuar como si nada hubiera pasado, tienes que buscar una estrategia en cuanto a esta parte de la ceremonia, de qué es lo que deben hacer ahora, buscar dinámicas y momentos diferentes porque las nuevas experiencias positivas del presente borran las malas experiencias del pasado.”

El reconocido especialista añadió que sería muy inocente el decir que lo van a poder olvidar a ese ser querido y lo van a poder dejar a un lado, porque eso no se puede hacer.

“Es bien importante que entiendan que entre más lo escondan (ese sentimiento), entre más lo repriman puede generar muchos problemas mayores. Entonces hay que expresarlo abiertamente, hay que hacer esta circunstancia de que lo tienes que platicar con la familia.”

Expresó que la Navidad es una de las épocas más sensibles, donde el estar todos juntos como familia es lo que da la alegría, pero cuando falta un elemento, en muchas ocasiones no se le puede dar el cierre perfecto al evento.

“El primer mecanismo que tenemos es algo que se llama evitación, entonces ese es más frecuente, cómo le hago yo para evitar, huir, escapar de esa circunstancia; entonces, por eso mucha gente no quiere estar, no quiere tocar el tema, prefiere trabajar o hacer cualquier otra cosa.”

Destacó que por estas situaciones no se puede restar importancia a las personas que se tienen alrededor.

“El principal consejo es seguir adelante, hay dos criterios principales en salud mental, uno que se llama funcionalidad y calidad de vida, a eso le tienes que dar muchísima importancia, pero sí tienes que responder qué es lo que sigue para ti, cuáles son tus propósitos, a veces se borran ante la pérdida, ante el abandono, ante el duelo, esa pérdida de propósito, el propósito a veces tiene que ver con a qué estoy comprometido en esta vida, qué es mi responsabilidad en esta vida, cómo le hago yo para darle estructura y que mis pilares sigan igual de fuerte, sigan funcionando y me sigan ayudando a mi a poder transitar.”

Y convertir de esta manera hechos, actividades, en experiencias positivas que ayuden a la persona a seguir paulatinamente caminando y eso es lo que le va a dar éxito conforme vaya pasando el tiempo.

Depresión decembrina

La psicóloga clínica Amaranta Luna Ramírez, quien presta sus servicios en Salud Municipal de Ahome, externó que en esta temporada muchas personas padecen lo que se llama depresión decembrina, pero que esta también viene originada por la disminución de la luz solar, ya que el hipotálamo produce menos serotonina, pues la luz solar mejora el estado de ánimo.

“También es el cierre de año, y el no haber logrado las metas que se propusieron, las personas que están lejos de su familia, también la pérdida de un ser querido”. Dijo que en estas fiestas extrañan más a sus seres queridos, lo que acentúa más la tristeza, y más aún para las personas que no han superado esa pérdida.

Aconsejó a las personas que están en duelo por la pérdida de un ser amado, hablar sobre la muerte de esa persona con amigos, psicólogos o con quien se desee para comprender lo que sucedió.

“No deben negarse a lo que ocurrió, porque eso fácilmente los puede llevar a un aislamiento. Se tiene que aceptar la realidad, y enfocarse en el presente, no en el pasado.”

Destacó que en este periodo se incrementan las consultas de pacientes que tienen problemas de depresión.

“La presencia de Dios se puede palpar incluso en los momentos difíciles”: Párroco

“Ya van prácticamente dos años de pandemia, pero la fe siempre permanece, y la presencia de Dios se puede palpar incluso en los momentos difíciles”, expuso el párroco de la iglesia de Fátima de Los Mochis Yasser Horacio López Rocha.

“Por eso la Navidad se tiene que convertir en la oportunidad de reencontrarnos como familia y estar como familia en torno a esa celebración, que el centro es Cristo y que nace para salvarnos, sí, tal vez por primero o segundo año nos van a faltar algunos de los nuestros por el tema del Covid-19 que estamos todavía viviendo, pero que esto no nos haga bajar la guardia ni desanimarnos; al contrario, que esto sea una gran alegría al decir Dios está en mi familia, está presente en mi vida y mi corazón.”

Agregó: “Si nos falta la fe, nos falta todo en definitiva porque eso nos hace creer cada día más en uno mismo, pero también creerle a Dios que en el tiempo de la Navidad nos salva, nos redime, nos hace ser familia”.