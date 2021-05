¿Cómo vieron a los candidatos a la alcaldía de Ahome en el debate de IESS?

Los Mochis, Sinaloa.- El primer debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) generó reacciones entre empresarios, políticos y líderes de opinión de la zona norte de la entidad.

Mientras algunos intentaron favorecer a alguno de los candidatos participantes, otros simplemente mencionaron la falta de propuestas en algunos y la insistencia de otros por atacar a sus adversarios políticos en esta plataforma.



Ataques y propuestas

Durante el debate entre los candidatos, todos tuvieron el mismo tiempo para presentar su plataforma de propuestas, donde algunos mencionaron como primordial atender los servicios públicos entre la población ahomense, pero otros aprovecharon su tiempo para sacar a relucir información política “escabrosa” de sus adversarios, lo cual consideran importante para desacreditarlos ante sus seguidores.

Finalmente, los ocho candidatos presentaron sus propuestas y replicaron a sus adversarios políticos lo que decían de ellos.

Este ejercicio fue transmitido por las plataformas digitales del periódico EL DEBATE y contó con el análisis de reconocidos analistas de la región, los cuales interactuaron con los seguidores de esta casa editora durante la transmisión de este importante ejercicio. Aquí algunas voces ahomenses.

Marysol Morales/Presidenta del PAS en Ahome

“Hemos vivido un gran ejercicio democrático”

“Candidatos y candidatas han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas plasmadas en su plataforma electoral. Nos dimos cuenta de quién será el próximo alcalde de este gran municipio, el licenciado Gerardo Vargas, que encabeza esta candidatura común del Partido Sinaloense y Morena, ha dado muestra de su gran experiencia como servidor público, pero sobre todo de la gran capacidad que tiene para transformar a Ahome.”

César Gerardo Lugo/Presidente del PRI en Ahome

“Los priistas estamos de fiesta; Ahome mejorará”

“Los priistas estamos de fiesta, nos sentimos más fortalecidos que nunca, sabemos que es la recta final y que vamos muy fuerte para ganar el 6 de junio. Reconocemos en Marco Osuna un candidato fuerte, un candidato que tuvo el valor de hablar en el debate de las deficiencias del gobierno municipal encabezados por Morena y el PT, prometió y dio las suficientes propuestas para sacar a Ahome del hoyo en el que se encuentra.”

Horacio Castro/Presidente de Canadevi Los Mochis

“Me parece correcto que vean en la IP a unos aliados”

”El debate político organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa entre los candidatos a la alcaldía del municipio de Ahome es un importante ejercicio que nos permite escuchar las propuestas de los candidatos. Me parece correcto que los candidatos vean en los organismos camarales unos aliados para su ejercicio de gobierno.”

Luis Felipe Villegas/Empresario restaurantero

“Unos candidatos gastaron su tiempo en ataques”

Una vez más Gerardo Vargas demostró ser un conocedor de la problemática social del municipio, siendo quien planteó las propuestas más viables, contrario a algunos candidatos que en lugar de proponer gastan su tiempo en ataques sin fundamento y comparaciones fuera de contexto. Algunos candidatos presentaron buenas propuestas, pero para gobernar un municipio es necesario tener experiencia y capacidad en todas las áreas del gobierno municipal. Gerardo las tiene.

José de Jesús Ramos Ortiz/Presidente Comparmex Los Mochis

“Algunos candidatos quedaron a deber”

Un buen ejercicio democrático del IEES. Vimos a unos candidatos nerviosos, fallos al querer expresar sus propuestas, con ciertos ataques entre ellos. Nos quedaron a deber en sus propuestas y, sobre todo, en decirnos cómo van a lograrlas, pues algunas son imposibles de lograr por las normatividades en las leyes. Muchos de ellos ya tienen la experiencia en puestos públicos y hoy nos dicen que van a hacer y lograr lo que en el pasado no lograron; eso les hace perder credibilidad.”

Una vez más Marco Osuna demostró ser el más preparado

“Sin duda Marco Osuna demostró que tiene la mejor preparación para ser el próximo alcalde de Ahome; una vez más presentó las mejores propuestas, la mejor plataforma de gobierno y las principales soluciones para salir de los problemas en que nos deja esta pésima administración de Morena; qué importante es que la ciudadanía voltee a ver estos debates para que elijan con responsabilidad a quienes serán nuestros próximos gobernantes.”

María de los Ángles Valenzuela/Presidenta del PRD en Ahome



“El debate pudo haber tenido más fuerza”

“En este debate faltó más fuerza, más contundencia en las propuestas pero también en las acusaciones. No plantearon la situación de violencia que se está viviendo como con el candidato de Movimiento Ciudadano de Sonora. Plantearon leyes para los animales, pero para las personas cuándo. La verdades que le faltó fuerza y reconocemos a Marco Osuna como el candidato que se mostró mesurado, concentrado, sin engancharse en otros temas.”

Fernando León/Promotor artístico y musical de Ahome

“Vimos más de lo mismo en este debate”

En este debate vimos más de lo mismo, prometer y prometer y atacarse entre sí, no sale nada relevante. Realmente los candidatos dejaron mucho que desear. Con esto ningún candidato me convence. Prometen cosas que ellos mismos saben que no cumplirán y la gente también lo sabe.

Fernando Valenzuela/Dirigente de los constructores

Ejercicio fue democrático

Fue un ejercicio muy democrático porque se presentaron los 8 candidatos a la presidencia municipal y pudieron exponer sus planes y proyectos de lo que pudieran hacer si llegan a la presidencia municipal. Por otra parte , todos hablaron de la problemática que tenemos en los servicios principalmente en la ciudad, pero en todo el municipio y se pronunciaron por el rescate que dejan mucho que desear en la actualidad y por eso considero que fue una buena plataforma.”

Marte Vega/Presidente AARFS

“El municipio está abandonado”

“Este tipo de ejercicios son positivos porque nos permiten conocer todas las propuestas que hay para mejorar el municipio de Ahome y lo que vimos positivo es que afortunadamente todos los candidatos coinciden en que tenemos un municipio muy abandonado porque no tenemos servicios de calidad. En Ahome presumíamos de muchas cosas, como las calles, el agua potable, y eso lo reconocen todos los candidatos. Hay quehacer.”

José Guadalupe Higuera/Presidente Grupo Alfer

“Marco Osuna, la mejor propuesta”

“Todos los candidatos tienen buenas propuestas para el municipio.

No obstante, considero que Marco Osuna, representante de la coalición PRI, PAN y PRD, es la persona que más nos conviene al municipio de Ahome por su trayectoria política , honestidad y más cercano a la gente que menos tiene, y sus plan de desarrollo para Ahome tanto en lo social y desarrollo económico.”