Comparece Irma Delgado ante la Comisión de Gobernación

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como se había anunciado, este jueves, la síndica de la Central Mochis, Irmal Delgado, compareció la mañana de este martes ante la Comisión de Gobernación.

La servidora pública tuvo la oportunidad de plantear la sucedido durante la sesión de Cabildo del pasado 18 de diciembre, en donde se le acusa de incitar las porras a favor del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, pero también, a provocar “encontronazos” entre los presentes, especialmente contra Paúl Velázquez quien fue atacado un día después.

Entrevistada al respecto, Irma Delgado reiteró que se encuentra tranquila y espera a que los regidores determinen el proceder en su contra, lo cual, afirmó, acatará.

“Fui llamada por la Comisión, me hicieron algunas preguntas y pues, me voy a sujetar a lo que ellos digan, fue pregunta y respuesta, yo estoy tranquila, me exalté por mi pasión pero también él (Paúl) violentó mis derechos como mujer, nunca mandaría a hacer lo que le pasó, está en su derecho de buscar culpables pero yo no fui”, declaró.