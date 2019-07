Comparecen seis posibles responsables de quema de soca

Los Mochis.- De un total de 11 procedimientos que se han iniciado por quema de soca, 6 posibles responsables ya comparecieron ante la Subdirección del Medio Ambiente y del área Jurídica del Ayuntamiento de Ahome, informó Solangel Sedano Fierro.

La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente reconoció que este problema se les ha salido de las manos y ante ello han decidido tomar otra medida; turnarán los casos ante el Ministerio Público por daños al medio ambiente y así se les de seguimiento penal.

“Pudiera llamarse de esa manera, como una burla, un desafío hacía nosotros pero hemos estado trabajando como autoridad, tenemos que hacer lo que nos compete; no es que queramos nosotros multarlos o bajarles un poquito de su dinero, no es por ahí, el tema es que tenemos que actuar así no los dan las facultades”.

La funcionaria indicó que lamentablemente los agricultores que ya comparecieron justificaron el hecho con las afectaciones que tuvieron en las inundaciones pasadas, situación que aseguran, los dejó sin margen de realizar la operación de limpieza del predio agrícola.

“Ahorita ya llevamos 16 actas, son procedimientos iniciados más 5 que están en proceso de notificación, quiero decir que tan sólo ayer (martes) nos notificaron de estos 5 casos en donde se quemaron 68 hectáreas, entonces estamos hablando de que la afectación es muy grande”, sostuvo.