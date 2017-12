Comparecen vecinos de la San Francisco en la Vicefiscalía

Una comitiva de cuatro habitantes de la colonia San Francisco fue citada ayer para un careo en las instalaciones de la Vicefiscalía Zona Norte.

Presuntamente, el titular del predio ubicado en la intersección de las calles Francisco I. Madero y Tamaulipas interpuso el recurso jurídico por los continuos bloqueos que los ciudadanos realizan en la obra, por lo que recurrió a esta medida.

Los afectados manifestaron que en ningún momento han cancelado el acceso a la maquinaria pesada, sino que “han dejado un espacio”. Detallaron que la cita no condujo a ningún lugar y solo fue “pérdida de tiempo”.

El plazo

“Nunca ha estado bloqueado totalmente, y se lo hemos demostrado. Ellos ya se dieron cuenta que por ahí hay un acceso por donde pueden entrar y salir, echamos abajo ese argumento”, aseguró Mario Martínez, representante de la colonia popular.

Igualmente, el líder abundó que han contado con el apoyo de autoridades municipales.

“Tenemos el compromiso del presidente municipal Álvaro Ruelas Echave en el que ellos están atendiendo la denuncia que nosotros hicimos”. Igualmente, el hombre aclaró que existe un plazo fatal, puntualizado en una reunión realizada el martes.

“De aquí al próximo miércoles quedaron de determinar un fallo u otro, si ellos determinan hacer una acción, esperemos que sería clausurando el lugar”.

“Actos intimidatorios”

El encuentro con los representantes legales de la gasolinera empezó desde antes de las 11:00 horas y concluyó a las 13:15 horas, por lo que los colonos consideraron “un acto intimidatorio” la querella legal.

“Fue una invitación, nos llegó una notificación para que nos presentáramos, ‘una invitación cordialmente para llegar a acuerdos’. No tenemos nada que ocultar”. En este sentido, Martínez recalcó que de no haberse presentado a la cita, las acciones jurídicas empezarían.

“Eso sí se comentó: si nosotros no hubiéramos estado aquí, sí podría darse una denuncia penal, posteriormente”.

Finalmente, el líder vecinal detalló que la postura de la gasolinera sigue firme, en construirse, por lo que aseguraron que la reunión fue “pérdida de tiempo”.

Por otra parte, el supuesto titular de los permisos de uso de suelo para la edificación de la estación de servicio no dio declaraciones en torno a una próxima solución del conflicto. El hombre no proporcionó datos de identificación.

Investigación

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Garibaldi Hernández, expuso que existe un proceso de investigación por las autoridades municipales.

“No se trata de que el municipio actúe solamente a petición de algo, se trata de que se marca un procedimiento, y el mismo reglamento marca una serie de días que deben transcurrir después del citatorio; el presunto propietario del permiso también tiene derecho a manifestar lo que quiere”. En última instancia, Garibaldi recordó que se guardará secrecía en torno a la estrategia a tomar.

Los colonos de la San Francisco argumentan que la firma de los vecinos no la tienen el dueño de la gasolinera, un requisito para dar el permiso.

VERSUS

¿Municipio respalda a vecinos de la colonia San Francisco?

SI

JuanGgaribaldi

Secretario del Ayuntamiento

“he encabezado tres reuniones con ellos”

“Desconozco quién de los vecinos hizo el comentario sobre que los habíamos abandonado. Personalmente, he encabezado e que todos los encargados del conflicto trabajáramos buscando, obviamente, que se retres reuniones con ellos, el mismo presidente municipal lleva una también. Él dio la instrucción dspetara la legalidad. El día miércoles de esta semana tuvimos una reunión donde estaba el representante jurídico de los vecinos, quien entiende los argumentos y tiempos que se respetarán.”

NO

"Yo no me siento respaldado"

“Ellos siguen firmes en la construcción de la gasolinera, al igual que nosotros seguimos firmes en impedir que la construyan. No ganamos nada con esta reunión, y yo se los hice saber, se los dije claro. Duran-te la reunión, yo me sentí intimidado, se los hice saber, yo dejé claro que era un acto de intimidación. Sinceramente, yo no me he sentido respaldado por las autoridades municipales. El alcalde Álvaro Ruelas formalmente no fue avisado de que nosotros vendríamos a comparecer.”

Mario Martínez

Presidente de la colonia

EL DATO

MUTISMO

El apoderado del permiso de construcción prefirió no dar declaraciones en torno a la resolución conflicto.

