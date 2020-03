Comunidades de Ahome enfrentan sin agua la emergencia del Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El regreso de los nietos a casa tras la declaración de emergencia del sector de la salud y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el coronavirus representó serios problemas para Catalina Vega, originaria de la comunidad indígena de Choacahui, perteneciente a la sindicatura de San Miguel, en Ahome.

Desde hace dos años, cada ocho días, a veces incluso más, el Ayuntamiento de Ahome distribuye agua en pipas a esta población a las orillas de un cerro, situación que se replica en asentamientos como Nuevo San Miguel, La Tea y El Jitzámuri, todos en territorio ahomense.

Los tres hijos de Catalina son mayores de edad y están casados, por lo que recurren a ella para que cuide a los menores, reuniendo en ocasiones hasta a siete infantes a su cargo:

«Aquí se ponen a estudiar, a ver la tele. Ahorita tengo cuatro nietos, van al kínder. Los niños se atrasan mucho. Pienso que estaban más seguros en la escuela, así aprenden más; sí estudian, pero no es la misma. Eso sí, les dejaron mucha tarea», abundó.

Así como Catalina, casi la mitad de la población en México no tiene disponibilidad diaria de agua potable dentro de sus viviendas para las necesidades básicas y para cumplir con las acciones preventivas, como lavarse las manos frecuentemente y contribuir a frenar los contagios de coronavirus.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cobertura de agua en las viviendas del país pasó apenas de 52.5 a 53.6 por ciento entre 2010 y 2018, según lo publicado por Reforma el 22 de marzo del 2020.

En torno a la carencia del vital líquido, hay casos de extrema gravedad, como Guerrero, en donde actualmente solo el 5.7 por ciento de sus habitantes tiene acceso diario al agua en sus viviendas, cuando en 2010 ese porcentaje era de 7.1 puntos porcentuales.

En entidades como Chiapas y Oaxaca, la disponibilidad del líquido alcanza a menos del 20 por ciento de la población.

En Sinaloa, la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda pasó del 12.8 por ciento al 14.9 por ciento, esto entre 2016 y 2018, según la medición del 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto se traduce en hasta 457 mil 4 personas que no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda, lo que engloba agua potable, drenaje y electricidad.

Respecto al drenaje, Catalina aclaró a EL DEBATE que no cuentan con un servicio eficiente. Al estar su terreno en las faldas de una colina, el material no permite instalar tubería. Por esta razón, hacen uso de letrinas para las necesidades básicas, lo que obliga a tener especial cuidado con los menores de edad.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene documentada la presencia del virus responsable del COVID-19 en heces [tal y como se documenta en bit.ly/39lzSas], aunque con un tasa de infección bajo.

«La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19, y seguirá informando sobre los nuevos resultados. No obstante, se trata de un riesgo, y, por lo tanto, es una razón más para lavarse las manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer», detalla la instancia mundial.

Sobre las medidas en contra de la propagación de la enfermedad, Catalina respondió que lo principal es lavarse las manos con un jabón que haga mucha espuma, resguardar a niños y niñas, las estrategias de aislamiento voluntario y de distancia. Sus familiares —narró— hacen las compras regularmente en San Miguel, y notan que la gente usa tapabocas.

Catalina mencionó que, hasta 2018, el agua potable funcionaba mediante «tandeo». Llegó el punto en el que conocían exactamente los horarios, por lo que en las noches llenaba tinacos para el uso cotidiano, cuidando de no desperdiciar agua. Ahora, ni eso. No confían, de acuerdo con la declaración, en las pipas que el municipio de Ahome emplea, ya que han atestiguado cómo se surten de los canales de riego.

De igual forma, el agua que adquieren en los garrafones tampoco es de fiar, ya que han encontrado turbiedad y tierra:

Nos dicen que el agua es potable, pero no nos arriesgamos. Apenas andan los niños, y exponerlos así no se me hace justo. Nada más espero que la enfermedad no llegue para acá».