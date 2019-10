Comunidades de El Carrizo en el abandono, dice síndico

Los Mochis, Sinaloa.- Alumbrado público deficiente, calles intransitables, agua no apta para el consumo humano, drenajes colapsados y hasta problemas de inseguridad viven todos los días los habitantes de las diferentes comunidades que conforman la sindicatura Villa Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocida como El Carrizo.

Francisco Leyva Alcaraz, síndico municipal, reconoció que esta es la preocupación de los vecinos de esta zona del municipio de Ahome; sin embargo, se dijo atado de manos pues aseguró que no cuenta ni con el personal ni con maquinaria, mucho menos con el recurso, para atender las problemáticas que se le presentan.

Atados de mano

“No tengo cómo responderle a la gente que me denuncia sus problemas. Tengo que esperar turno para gestionar, tengo que hacer un levantamiento de problemas, de que la gente vaya y me señale dónde están los problemas y yo hacer la gestión ante el Ayuntamiento, pero tengo que esperar turno para que manden gente; claro, me han atendido, pero el valle es muy grande”.

Y es que, dijo, la ciudadanía les está reclamando respuestas.

“Yo no tengo el personal, estoy atado de manos definitivamente. Vamos a ver en estos días a ver qué pasa, pero, por ejemplo, ahorita estoy pidiendo maquinaria para el raspado de las calles de acceso a los panteones y las calles en cada uno de los poblados y es hora de que no me responden. Desgraciadamente aquí en mi sindicatura no tengo el personal completo. Tengo más que cinco trabajadores que son sindicalizados. Me falta mucho personal. Tenía un elemento eléctrico y ya no lo tengo. Entonces, tengo que hacer un levantamiento de dos o tres ejidos para poder que venga una comisión de Los Mochis y no sabe cómo tarda eso”, enfatizó.

Francisco Leyva, síndico de El Carrizo. Foto: EL DEBATE

Llamado

Por último, reiteró que las necesidades de los habitantes de la sindicatura no son una ocurrencia, por lo que, sostuvo, pedirá que desde el Ayuntamiento se les agilice la atención a los diversos problemas a los que se enfrentan.

“Realmente no es una ocurrencia. Las condiciones que existen aquí en el Valle del Carrizo no son muy buenas y esta no es una ocurrencia mía.”