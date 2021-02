Con cuatro aspirantes inicia el registro para la rectoría de la UAIM

Los Mochis, Sinaloa.- En el primer día, cuatro personas se registraron en busca de la rectoría de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).

Israel Osuna, Rufino López, Marco Antonio Lozanía y Abelardo Alcaraz son los que entregaron la documentación a la Comisión de Registro de Aspirantes a Rector o Rectora de la UAIM.

A las 10:00 horas inició el registro de los aspirantes a la rectoría, anunció María Guadalupe Ibarra Ceceña.

La actual rectora de la UAIM comentó que hoy martes es cuando se cierre la convocatoria emitida previamente por el Consejo Universitario.

“Los 30 consejeros ya debemos conocer los expedientes de los interesados, sobre todo el plan de trabajo, porque los requisitos como el acta de nacimiento, CURP, son requisitos de identidad, pero ya el plan de trabajo en sí deberemos de tenerlo para antes de que se lleve a cabo la sesión.”

Exhorto

Asimismo, señaló que una vez reunidos los expedientes se realiza la sesión extraordinaria del consejo, que pudiera ser el lunes 1 de marzo, y de acuerdo al número de candidatos sería la calendarización, dejando claro que las votaciones será a mano alzada por decidirlo el mismo Consejo Universitario. El día 24 de marzo es la toma de protesta.

“El proceso se va a llevar a cabo en el auditorio. Será de manera presencial. Este proceso si se abre el día primero de marzo se declarará sesión permanente, esto quiere decir que se va a dejar abierta para continuar al siguiente día. Luego dependerá de qué tantas personas se registren y a ese plan de trabajo que deben de traer 2021-2025 ya uno tomará decisiones para ver cuál convence.”

Agregó: “quiero invitar a mis compañeros consejeros, a mis 29 compañeros a que no se dejen llevar por fuerzas extrañas, que no se dejen hostigar, que hagan uso de ese derecho de otorgar ese derecho libre a la persona que más le convenza, porque el perfil de un rector no solo son grados sino gestión, manejo político y relaciones humanas y el número uno, el amor por la institución, que sea una persona que quiera la institución, que se preocupe por el bienestar de los estudiantes y del personal, que sepamos que la va a cuidar y defender”.

Logros

Ibarra Ceceña resaltó los logros que se han tenido durante los últimos cuatro años. Explicó que a su llegada la universidad pasaba por una seria crisis financiera, incluso con manifestaciones y reclamos generalizados.

“Yo recibí una Universidad hundida, con un presupuesto de 80 millones de pesos, en donde nunca se gestionó un incremento que se mantuvo hasta el 2017, con una deuda de 35 millones de pesos entre Seguro Social, Infonavit, SAT, proveedores, entre otros. Después de cuatro años le dejo al próximo rector 105 millones, 25 millones de pesos más, cero deudas, todo cubierto, pues se tuvieron que reconocer más bases que se habían entregado. El 19 es mi cuarto y último informe.”