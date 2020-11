Con denuncias se pueden incorporar a personas a lista de sancionados en materia de violencia política contra mujeres: INE

Los Mochis, Sinaloa.- Los ciudadanos u organizaciones pueden solicitar que se incorporen más nombres al registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, siempre y cuando haya sentencias o resoluciones firmes por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, manifestó Francisco Cabrera Valenzuela, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE en Los Mochis.

“Si hay personas u organizaciones que tengan conocimiento y que tengan las evidencias necesarias podrán interponer denuncias ante las autoridades competentes para tales efectos.”

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE expuso que no deben ser nada más denuncias en las que se absolvió al presunto culpable, y que es muy probable que en la lista sigan apareciendo más personas.

Recalcó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad y todas sus resoluciones son definitivas e inatacables, por lo que cuando esta resuelve, es cuando adquiere firmeza la resolución.

Y esos casos son los que no podrán ser registrados como candidatos.”

Cabrera Valenzuela comentó que las y los ciudadanos que aspiren a cargos de elección popular tendrán que pasar por el tamiz de las nuevas reglas que surgieron a partir de la reforma constitucional el 13 de junio pasado, como es el caso del 3 de 3 como el 3, donde deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentren bajo tres supuestos: 1, no haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; 2, no haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y 3, no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como persona deudora alimentaria o morosa que atenten contra las obligaciones alimentarias.