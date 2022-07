"Con el alimento podemos revertir las enfermedades": gurú Lucía Cordero

Los Mochis, Sinaloa.- Para la gurú Lucía Cordero es elemental que la humanidad haga una pausa y reflexione sobre su actuar, su comer y su beber.

Solo así, dijo, se podrán romper paradigmas, tener un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades que hasta el día de hoy se afirma que son hereditarias: como los padecimientos cardiovasculares, el cáncer y diabetes.

¿Qué es un estilo de vida saludable a nivel integral?

Partamos de que un estilo de vida es todo lo que se realiza cada día, cómo nos alimentamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo físico, si hacemos ejercicio o no, cómo manejamos las emociones, cómo elaboramos nuestros pensamientos. Esto nos lleva a darnos cuenta si todo lo que hacemos en la cotidianidad está ayudando a nuestro cuerpo y a la humanidad en todos los campos de manifestación: en lo físico, mental, espiritual; si lo que estamos comiendo o bebiendo es lo correcto, lo mejor, porque todo lo que ingerimos o hacemos tiene una repercusión a corto, mediano o largo plazo.

¿Qué tipo de repercusiones?

Soy médica de profesión, y como médicos vemos que las tres enfermedades que causan más muertes a nivel mundial son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y se pueden prevenir cuidando lo que comemos.

Pero ¿cómo cuidarnos? Muchos productos traen leyendas como saludables. ¿Qué tan cierto es?

La mejor manera de cuidarnos es regresar a la tierra, comer lo que se produce en la región donde nacemos, donde vivimos, comer lo menos procesado posible, decirle no a todo lo refinado: las harinas blancas, el azúcar blanca, el arroz blanco, la sal blanca; lo más cercano a lo original es mejor.

Nos han vendido un estilo de vida que llamamos comercio génico. Por ejemplo, estamos en la creencia de que los cereales de caja son nutritivos pero no, están lejos de serlo. Yo soy de Oaxaca. Sé que Sinaloa es un estado que se dedica a la agricultura y que de muchas partes de la República mexicana vienen a estos campos de cultivo a trabajar, y esos productos tan ricos que salen de estas tierras se venden para ser procesados y luego los regresan en cajas sin propiedades naturales porque ya las perdieron durante el proceso, cuando podemos comprar aquí mismo garbanzos, tomates, lechugas, chiles, calabazas, frijol, trigo, elotes, cebollas, otras verduras, frutas. Hay tanto que comer en Sinaloa, y rico y sano, y todo esto baja las enfermedades.

Y alimentos como la carne y la leche, ¿qué opina usted?

Hay cinco grupos básicos de la alimentación: frutas, verduras, cereales enteros, leguminosas y semillas oleaginosas. Yo soy vegetariana, pero no estamos aquí para criticar este comercio o a los consumidores de estos productos, y no digo que se deje de comer pan blanco, jamón, chorizo, machaca, carnes, pero no es lo mismo de vez en cuando a que conformen la alimentación diaria, hay que variar más esta alimentación e incluir los cinco grupos básicos que mencioné en la dieta diaria de todo ser humano, y que sean estos los que con el paso del tiempo vayan dominando en la mesa.

¿Puede ejemplificarnos los efectos de las carnes en nuestro cuerpo?

Ya se ha demostrado que todos los productos de origen animal, todos, con excepción de los peces, tienen grasas saturadas, y estas grasas son densas, espesas, como la manteca del cerdo, y entonces nuestras células acumulan esas grasas, y esas grasas se van a la membrana de la célula, y este es un tejido vivo que permite que entren los nutrientes y salgan las toxinas, pero es como si los nutrientes nadasen en lodo en esa grasa espesa porque la alimentación es leche, carne y huevos y todos los derivados de los lácteos, pero en realidad no necesitamos esto.

Hay que cambiarle al cuerpo la grasa que consumimos, por qué no ir mejor por las grasas insaturadas, que son líquidas, y que vienen en semillas de calabaza, de girasol, nueces, almendras, cacahuates, habas, brócoli, la proteína de la soya, la leche de soya y de granos como la almendra. Mientras más elevemos este grupo y bajemos el primero, se va a ir limpiando nuestro cuerpo de manera natural e irá sanando. Lo mismo sucederá si le quitamos el cigarro y el alcohol, que es azúcar concentrado.

¿El hecho de que México tenga el primer lugar mundial en obesidad infantil, qué le dice a usted, se prende alguna alerta?

Es grave, pero ese niño no se hizo obeso solo, hay un padre que lo está alimentando mal. Ellos no son conscientes, por eso nosotros debemos de tomar conciencia para cambiar nuestra alimentación y, en consecuencia, la de ellos. El niño obeso será un niño y un adulto hipertenso, va a ser tendiente a los infartos; el colesterol, los triglicéridos los traerá elevados y también tendrá una mayor tendencia al cáncer. Desde esta edad debemos irle inculcando la alimentación sana, pero cómo hacerlo si nosotros como adultos no la practicamos. Cómo festejamos a los niños, y no es crítica, es solo para que veamos cómo actuamos: pastel, refrescos, dulces y pizzas, cuando hay muchas otras posibilidades de menús para estos días que no resultan en estos excesos.

Necesitamos una sociedad más consciente, reflexiva de nuestras acciones (¿qué enseñanzas les estamos transmitiendo a esos niños?) y empezar a cambiar los paradigmas en beneficio de los niños, su entorno y, al final de día, de la humanidad misma.

EL PERFIL

Lucía Cordero Ruiz

Medicina holística

*Edad: 66 años.

*Lugar de nacimiento: Oaxaca.

*Trayectoria: doctora egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con posgrado en Medicina Tradicional China en Pekín.

Cofundadora del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística en Oaxaca, Oaxaca.

Conferenciante y primera gurú de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, en 2018.