¡Con esperanza! Lancheros turísticos de Topolobampo esperan repunte del 70 % en paseos

Los Mochis, Sinaloa.- Tras quitar Capitanía de Puerto las restricciones que se tenían por el Covid-19, al entrar el semáforo epidemiológico a color verde en Sinaloa, los lancheros turísticos de Topolobampo, Ahome, esperan un repunte del 70 por ciento en los paseos.

“Gracias a Dios ya nos quitaron la restricción de que solo podíamos subir a seis personas a bordo. Invitamos a todas las personas que quieran venir a pasear por la bahía de Topolobampo, ya podemos subir a 8 personas”, manifestó Said Dávalos Pillado.

El presidente de la Federación de Cooperativas Turísticas de Topolobampo expuso que con esta restricción salían afectados porque muchas veces acudían familias de 7 u 8 integrantes y no podían subir todos a la lancha, por lo que optaban por no hacer el paseo. “Se iban porque no podíamos subir más de 6 personas”.

Destacó que continuarán cuidando todos los protocolos sanitarios para evitar los contagios de Covid-19, y que este fin de semana se dé el repunte que tanto estaban esperando. “Esperamos que este fin de semana, la gente ya venga al puerto de Topolobampo a pasearse, a disfrutar de lo hermoso que tenemos como las bahías, las playas, el santuario de los delfines, isla de patos y el famoso delfín el Pechocho”.

Comentó que los fines de semana es cuando realizan más paseos. “Es cuando se siente que viene un poquito más de gente. Ahorita, estos días que ya entraron muchos muchachos a clases presenciales, quizá disminuya, pero los invitamos a que vengan este fin de semana a Topolobampo a pasearse en las lanchas.

Mencionó con la restricción que se tenía, entre semana los paseos estaban muy calmados, ya que de lunes a viernes solo realizaban de dos a tres paseos por embarcación. “Y los fines de semana, a como estábamos, sacábamos dos paseos el sábado y dos el domingo, es cuando nos iba un poco mejor, pero ahora que ya podemos traer ocho personas a bordo, esperamos que haya más visitantes”.

Precios se mantienen

Dijo que a pesar del aumento en los combustibles, los precios continúan igual que hace tres años, y que incluso, en ocasiones hacen promociones para reactivar a este sector. “Seguimos con los mismos precios, y los costos de seguro del viajero y de la lancha, cada año se nos incrementa”.

Informó que un paseo por la bahía, con una duración de 45 minutos a un ahora y con 8 personas a bordo, sale en 600 pesos, el paseo para ver al delfín Pechocho cuesta mil 200 pesos y con una cortesía de un paseo por la bahía de Topolobampo, con una duración de más de una hora y media. “Muchas veces les damos hasta las 2 horas de paseo porque vemos que la gente anda encantada disfrutando del momento”.

Asimismo, comentó que el paseo a la isla de las aves tiene un precio de mil 100 pesos con una duración de una hora con 20 minutos.