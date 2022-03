Con la ley en la mano, vamos a apoyar la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo: Rocha Moya

Los Mochis, Sinaloa.- Porque Sinaloa necesita los fertilizantes, la inversión y la generación de empleos, “con la ley en la mano, vamos a apoyar la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo”, afirmó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al participar como invitado al tercer informe de Enrique Rodarte, al frente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

El mandatario sinaloense reiteró su apoyo al proyecto de GPO, y destacó que desde que asumió la responsabilidad del gobierno del estado se propuso sacar adelante el tema de la planta de fertilizantes, sobre todo ahora que existe una marcada escasez y alto costo de estos insumos, y que están provocando una severa afectación al campo sinaloense.

“Entramos con la idea de resolver el problema de la planta de fertilizantes de Topolobampo. Hablé con el presidente y le pedí que nos convocaran a esa consulta. Y al día 28 de mi gobierno hicimos esa consulta y salimos adelante. Tenemos que enfrentar las discrepancias al respecto, pero no parecía muy importante que se pusiera a consideración de los propios productores el beneficio de una planta como ésta.”

Leer más: “En poco tiempo el alcalde de Ahome ha logrado un avance y mejoría de la ciudad”: CMIC

Rocha Moya recordó que hace unos días volvió a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y le comentó que ya había salido adelante la consulta, con un resultado muy favorable y alentador por el aval que la ciudadanía del norte de Sinaloa le dio a este proyecto.

“Hace dos domingos platiqué con el presidente porque se habían atorado algunas cosillas tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Pemex, y le pedí por favor que nos ayudara a destrabarlo.

Hablé con los dos titulares, tanto de la Comisión Federal como de Pemex por indicaciones del señor presidente, y él, en una mañanera, la semana pasada se refirió que tenía todo el apoyo de su gobierno la planta de fertilizantes.”

El mandatario sinaloense consideró que esto es muy importante para empezar a destrabar el tema de los fertilizantes que tanta falta le hacen a la agricultura, por lo que le solicitó también al presidente López Obrador que meta a Sinaloa en el programa de fertilizantes baratos.

En ese sentido, explicó que el planteamiento consiste en que los excedentes de producción de fertilizantes que la empresa tiene en otras plantas, pueda llegar a los agricultores sinaloenses a precios al costo, “y que empecemos a resolver el problema del amoniaco y demás”.

Rubén Rocha Moya dijo que esto es sumamente importante, pero además explicó que

“necesitamos mandar un mensaje a los inversionistas de certidumbre, de confianza, porque no podemos tener 10 años parada una inversión de 5 mil millones de dólares cuando en realidad no hace falta, no sólo por los empleos que genera sino porque además esas inversiones se convierten en -promotoras y tractoras para nuevas inversiones”.

El gobernador del estado aclaró que la condición necesaria es que este tipo de empresas cumplan con las reglas.

Los gobiernos, dijo, “tenemos que ayudar y proteger la inversión, ayudar la inversionistas, y decirles ´te vas a instalar aquí, y te garantizo, con la ley en el mano que estás bien parado, que no vas a tener dificultades. No decirle: me entusiasma mucho tu inversión, tu ponte aquí y luego lo arreglamos, que es lo que pasó con la planta.”

Leer más: Este domingo 13 de marzo será la elección de síndicos en El Fuerte, Sinaloa

Afirmó que en su gobierno lo que se pretende es darle confianza a la inversión. “Mi gobierno está en esa idea de generar la mayor confianza al inversionista, al productor local, nacional o extranjero.”