Con la sartén por el mango, Javier sale a las calles de Los Mochis con el pensamiento de que será un buen día

Los Mochis, Sinaloa.- Comerciante de ollas, baterías y sartenes desde hace 30 años. Javier Campos recorre las calles del sector centro, no solo de Los Mochis, sino en Los Cabos, Culiacán, Caborca, Obregón y algunos pueblos y comunidades que están en su paso.

Comentó que es originario de La Trinidad, Guasave, en donde tiene a su familia, la cual tiene que dejar por varios días, principalmente cuando tiene que salir del estado debido a que se va por casi 30 días, en ocasiones más si es necesario para poder vender su producto.

“Todos los días salgo como a las ocho de la mañana, recorro las calles y si hago por lo menos 5 ventas, ya me doy por bien servido, es decir, que salga el día para poder llevar dinero a la casa para la compra de alimentos”, subrayó.

Javier precisó que en un día muy bueno puede vender hasta 30 de sus productos, pero hay días en donde solamente va y viene con la bendición de Dios.

“Las ventas son inestables, pero las que haga durante el día están bien, ya que un día compensa a otro, pero tengo la suerte de hacer por lo menos cinco ventas, con esas me doy por bien servido, ya que logro mi venta para llevar mi comisión”, subrayó.

Javier comentó que sus artículos los vende por paquetes o individual, depende del cliente cómo lo quiera, los doy en abonos, me las pueden pagar hasta en un año; obviamente el precio sube.

Comentó que en su pueblo, en donde tiene su casa en Guasave, ahí su esposa le ayuda con la venta de las sartenes, ollas y baterías.

“La empresa para la que trabajo se llama Comercial Beatriz, ella me paga los viáticos para ir a la lugares que recorro”, resaltó.

Leer más: Con 80 aspirantes cierran convocatoria para policías en Ahome

Mecionó que han habido clientes que se han cambiado de domicilio y ya no le pagan la mercancía, pero que no han sido muchos, debido a que ya sabe quiénes dejarán de pagarle y quiénes no, pues las tres décadas como comerciante le han enseñado cuáles son los clientes que no le van a quedar mal con los pagos por las ollas o sartenes.