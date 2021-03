Con lonas claman por agua potable en Jitzamuri, Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El Jitzamuri tiene sed, es el grito desesperado de los habitantes de esta comunidad del municipio de Ahome, que desde hace como tres años están sufriendo porque el agua potable no llega a sus hogares.

Las familias claman por el líquido vital y en su desesperación se unieron y cooperaron para instalar lonas en diversas partes de este campo pesquero donde exigen que el Ayuntamiento les proporcione el agua.

El Jitzamuri es una comunidad que se encuentra a más de una hora de distancia de la ciudad de Los Mochis, en ese lugar, donde la gente vive principalmente de la pesca, hay una necesida básica que requiere una solución.

A decir de las autoridades de Ahome, el agua potable no llega a esta comunidad porque hay tomas clandestinas del líquido para el riego de fresas y limones y les están mandando agua en pipas, pero la ciudadanía mencionó que el agua que les mandan no es limpia y ha causado enfermedades en la piel y algunas personas la tienen que utilizar para beber porque no tienen recursos para estar comprando garrafones de agua purificada.

Ya ha habido muchos problemas de salud a causa del agua contaminada que nos mandan, tanto estomacales y de la piel. Queremos agua limpia que nos podamos tomar y consumirla en los alimentos porque han visto que la agarran de los canales, informó Iveth Cendejas.

Piden que acuda la alcaldesa Socorro Calderón para que vea el problema y busque una solución.