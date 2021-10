Con optimismo, Sergio trabaja 12 horas al día para asegurar a su familia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Sergio Érik Castillo Salinas es originario de Parral, en el estado de Chihuahua; sin embargo, los últimos 10 años los ha vivido en la ciudad de Los Mochis y desde hace cuatro años se dedica a la venta de frutas y verduras en un local del Mercadito Independencia.

En lo que acomodaba los tomates, las manzanas y las peras, el joven comentó que su trabajo está en las frutas y verduras.

“Este local es de mi madre, solamente que yo actualmente lo estoy trabajando ya que soy quien le ayuda a estar en este puesto. Ella también viene, pero soy quien más tiempo permanece en este local”, dijo.

Su vivir

Sergio Érik manifestó que está casado y de su matrimonio tuvo dos hijos, los cuales son cuidados por su esposa, ya que se dedica al hogar.

Asimismo, agregó que los principales productos que maneja son la verdura como zanahoria, pepino, tomate, lechuga, cebolla, entre otros que conforman la canasta básica.

“Yo aquí estoy 12 horas del día y tengo una venta regular, ahí va saliendo para mantener a la familia; las ventas dependen mucho de la temporada, ya que hay ocasiones en que se vende mucho producto y en ocasiones ahí se va quedando, lo que llamamos las mermas”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si hay molestia de los clientes cuando adquieren algo a un precio, pero que al día siguiente ese mismo producto está más caro, Sergio Érik respondió que no le expresan abiertamente la molestia, pero de sólo verles el gesto que se les dibuja, es más que obvio que sí les molesta.

“Yo en estos cuatro años he calculado qué tanto voy a vender, por ello no se me queda mucho producto ya que le calculo lo que puedo vender para que no haya mucha merma ni pérdidas.”

Leer más: Rubén Rocha Moya presentará mañana a su gabinete en Sinaloa

Dijo que el ambiente entre sus compañeros locatarios es de camaradería, ya que se cuidan unos con otros y que pueden considerarse de la familia ya que pasan la mitad del día conviviendo.