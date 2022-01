Con su buen sazón, Jaime llena el corazón y la barriga de sus clientes en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace 59 años, la taquería de don Toño llena el corazón y la barriga de la gente de Los Mochis, con sus deliciosos tacos de carne asada, adobada y chicharrón.

Jesús Jaime Anguiano y nieto de don Toño, precisó que desde 1963 su abuelo fue uno de los primeros comercios de venta de tacos en la vía pública en esta ciudad y que siempre han estado en el mismo punto del sector Centro, en la esquina de Independencia y Allende.

Comentó que de la venta de tacos su familia ha logrado salir adelante para darles vestido, alimento y estudios a sus hijos.

“Este negocio lo empezó mi abuelo, de ahí mi padre y yo, hemos estado aquí todos los días desde entonces; yo llevo 36 años vendiendo estos tacos, como se dice, llueva o truene”, resaltó.

Jesús Jaime dijo que por muchos años han llegado muchos clientes, desde los que conocieron a su abuelo, hasta los compañeros de la escuela de él, ya que asegura que el sazón que le da a los alimentos que prepara llevan la receta secreta, un buen sazón, con el que deleita a sus clientes.

Dificultades

Jesús Jaime señaló que desde hace dos años que llegó la pandemia de Covid-19, las ventas han bajado de manera considerable, pero que aún así sí tiene ventas, no como antes, pero sí tiene que limitarse para hacer sus gastos ya que los buenos tiempos terminaron cuando llegó la pandemia, pues muchos de sus clientes dejaron de consumirle y en consecuencia los ingresos ya no se han estabilizado.

“En el negocio me ayudan mis hijos o mi esposa, lo manejamos pura familia ya que así ha sido la tradición y espero que alguno de mis hijos continúe con la venta de tacos, ya que sí es un negocio que te deja dinero para salir adelante”, subrayó.

Asimismo, dijo estar un poco preocupado porque en las noticias se ha informado que habrá otra oleada de covid y posiblemente las ventas caigan ya que habrá poca gente en las calles.

“Yo tengo 57 años y aún me siento con fuerzas y salud para seguir en las ventas de tacos, espero no enfermarme. Confío en Dios y no enfermarme, claro que nosotros ponemos nuestra parte, es decir, usamos cubrebocas, cumplimos con la sana distancia y el uso de gel antibacterial”, subrayó.