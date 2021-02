Con un claxonazo, la sociedad civil pide que se defienda la vida y la familia en Los Mochis

Sinaloa.- La sociedad civil salió a las principales calles de la ciudad de Los Mochia para manifestarse a favor de que se defienda la vida y la familia.

El grupo de ciudadanos convocados por el Frente Nacional por la Familia zona norte, Somos Familia Sinaloa y ConParticipación al grito de #PorAmorALaVida y con un claxonazo hizo un llamado a los legisladores de todos los partidos políticos para que en este último periodo legislativo generen iniciativas que protejan la vida desde la concepción hasta la muerte natural, respeten la constitución del Estado de Sinaloa y los tratados internacionales firmados por México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Se respetarán medidas sanitarias en tianguis popular del municipio de El Fuerte: Vendedores

"La vida, la familia y las libertades fundamentales son los pilares del bien común de nuestra nación. En medio de la triple crisis que sufrimos, de salud, de seguridad y económica, estos pilares son aún más importantes ya que se vuelve imperativo salvar vidas, protegernos de la enfermedad, la violencia, la inseguridad y el desempleo apoyándonos familiarmente, así como resguardar nuestras libertades", manifestó Carmelita Balcázar Rodríguez.

La presidenta del Frente Nacional por la Familia zona norte y coordinadora de Somos Familia Sinaloa, añadió que ante este contexto de crisis resulta alarmante que algunos legisladores a nivel local y federal, en vez de velar por el bien de la población estén poniendo su empeño en eliminar vidas humanas de los más indefensos, debilitar la familia y restringir libertades.

Ven la tormenta y no actúan en consecuencia, prefieren tratar de imponer la cultura de la muerte y la ideología de la confusión de género".

Este grupo de manifestantes dicen alzar la voz para rechazar de manera contundente las iniciativas locales y federales englobadas en lo que Olga Sánchez Cordero llama y promueve como la agenda de la democratización de la familia, que buscan legalizar el crimen del aborto, la eutanasia, e imponer la ideología de la confusión de género a la niñez, a la institución matrimonial y a la familia, así como legalizar las drogas, iniciativas locales que afectan estados como Quintana Roo, Puebla, Michoacán y Sinaloa, entre otros estados.

Frente Nacional por la Familia busca la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Debate

"Iniciativas federales, tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, como en las que se atacan, bajo los términos nuevos derechos sexuales y reproductivos, que no cuentan con respaldo ni internacional ni constitucional, la vida, la familia y las libertades, en varias leyes generales, como población, educación y salud".

Expuso que esta manifestación es pacífica y no los mueven intereses políticos ni religiosos, sino el hecho de ser ciudadanos conscientes y libres que velan la vulnerabilidad y fragilidad del más indefenso, el niño por nacer.

"Es nuestro deber no solamente humano o ciudadano sino moral, ético y por justicia el no permitir que se siga atropellando el primer derecho fundamental, el derecho constitucional de proteger la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, el primero de todos los derechos es la vida, seamos responsables y valientes para que mañana no nos reclamen las futuras generaciones por qué permitimos este genocidio".

Leer más: Se manifiestan en Guamúchil contra el aborto y por la defensa de la vida

Expresó que por medio de #PorAmorALaVida les exigen a todos los legisladores locales y federales, que sean defensores de la vida, la familia y las libertades.

"Pedimos se legisle bajo preceptos científicos, derecho positivo, fuera toda ideología y falsos derechos. A los candidatos a ocupar puestos públicos necesitamos representantes con valores, sin miedo a defender la verdad. México está de luto, no queremos más muerte. Su actuación a favor o en contra de estos pilares de la nación tendrá su respuesta inequívoca en las urnas, ya que como ciudadanos estamos como mexicanos al voto de vida y familia".

Por el mismo tenor, Sofía Miranda, vocera de Somos Familia Sinaloa y enlace de ConParticipación manifestó a todos los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados y senadores que sepan que el voto será para quien defienda, respete y garantice el derecho a la vida, a la familia y las libertades.

Asimismo, pidió que paren la embestida en contra de miles de niñas y niños que están por nacer, también que se apoye a las mujeres con embarazos inesperados en situaciones de crisis, que les permita empoderarse siendo madres y dando vida digna a sus hijos, conciliación entre trabajo y maternidad.

"Que respeten el matrimonio entre un hombre y una mujer como institución jurídica milenaria que regula y protege a la familia, que dediquen ese esfuerzo para mejorar las condiciones de salud, seguridad y economía, temas que siguen lastimando a todo el país".

Expuso que es incongruente que en medio de una pandemia como la que se vive por el Covid-19, la cual le está arrebatando la vida a miles de mexicanos, el Congreso pretenda legislar leyes que incrementen el número de muertos.

"Señores legisladores, hoy nuestro país necesita vida no muerte. Hoy en México, se vive una situación de desempleo, inseguridad y falta de atención a la salud que aumenta la vulnerabilidad de sus habitantes. A esto, sumamos la difícil situación causada por la contingencia sanitaria en la que estamos inmersos. Ante este panorama pedimos al Congreso del Estado que prioricen los temas, legislar en contra de la vida y la familia no es prioridad".

Añadió que es necesario que no solo les importe el costo político sino el costo de vidas humanas.

“Hoy decimos fuerte y claro que el primer derecho humano es el de la vida. La función del gobierno es velar por los derechos de todos, empezando por los mexicanos en condición de vulnerabilidad. Si no podemos garantizar la vida, mucho menos podremos hacerlo con el resto de los derechos fundamentales”.

Añadió que el voto está de por medio y no permitirán que políticos sin conciencia del respeto a la vida lleguen nuevamente a tener un cargo público.